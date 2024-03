Pokémon GO brachte fast alle Monster aus Sinnoh und Hisui, doch der Pokémon-Gott und 8 weitere fehlen noch

In Pokémon GO brachte die Sinnoh-Tour alle Pokémon aus Sinnoh und Hisui. Alle Pokémon? Nein! Eine Auswahl von knapp 9 Pokémon hört nicht auf, dem Pokédex fernzubleiben. Welche sind es?

Das war in Pokémon GO los: In Pokémon GO lief am letzten Februar-Wochenende die große Sinnoh-Tour. Es war das mittlerweile vierte „Tour“-Event in Pokémon GO, das auf die Kanto-, Johto- und Hoenn-Tour folgte.

Bei der Sinnoh-Tour standen dabei auch die Pokémon der Hisui-Region im Fokus, wobei das im Grunde dasselbe ist: Hisui ist die antike Form von Sinnoh, die wir aus dem Spiel „Legenden: Arceus“ kennen. Die Region brachte einige neue Pokémon-Formen und Entwicklungen mit, die auch bei der Sinnoh-Tour unterwegs waren.

Allerdings brachte die Sinnoh-Tour nicht alle Monster seiner Regionen. Noch immer gibt es leere Stellen im Pokédex, die gefüllt werden wollen. Welche Pokémon sind es aus Sinnoh und Hisui, die in Pokémon GO noch ihr Debüt feiern müssen?

Drei Monster aus Sinnoh – Phione, Manaphy, Arceus

Welche Pokémon fehlen aus Sinnoh? Hier vermissen Trainer noch drei verschiedene Monster.

Phione ist ein mysteriöses Wasser-Pokémon der Sinnoh-Region. Das konnte man in Perl und Diamant damals bekommen, indem man ein Manaphy-Ei ausbrütete.

ist ein mysteriöses Wasser-Pokémon der Sinnoh-Region. Das konnte man in Perl und Diamant damals bekommen, indem man ein Manaphy-Ei ausbrütete. Manaphy ist ebenfalls ein mysteriöses Pokémon vom Typ Wasser. Es ist als einziges mysteriöses Pokémon in der Lage, ein Ei zu legen – aus dem dann eben Phione schlüpft.

ist ebenfalls ein mysteriöses Pokémon vom Typ Wasser. Es ist als einziges mysteriöses Pokémon in der Lage, ein Ei zu legen – aus dem dann eben Phione schlüpft. Arceus: Das ist das wichtigste Pokémon, das Spieler aktuell vermissen. Bei Arceus handelt es sich um den wortwörtlichen Pokémon-Gott, der in den Legenden die Pokémon-Welt geschaffen hat. Es hat die Besonderheit, dass es die Typen der jeweiligen Tafel annimmt, die man ihm gibt. Spieler warten schon ewig auf Arceus, und hier hatten einige zur Sinnoh-Tour mit einem Debüt gerechnet. Nun wird spekuliert, dass es beim GO Fest 2024 so weit sein könnte – aber das ist derzeit noch völlig offen.

Wenigstens gibt es den wahren Pokémon-Gott bereits in Pokémon GO:

Sechs Monster aus Hisui, eines mit zwei Formen

Wer fehlt noch aus der Hisui-Region? Hier stehen ein neues Pokémon sowie einige Sonderformen noch auf der Liste der fehlenden Monster:

Salmagnis ist ein Wasser-Geist-Pokémon aus der Hisui-Region, das sich in den Hauptspielen aus Barschuft entwickelt – aber nur aus dem weißlinigen! Dieses besondere Barschuft erschien tatsächlich erstmals zur Sinnoh-Tour, Salmagnis konnte man daraus aber noch nicht entwickeln. Sein Debüt dürfte eine Frage der Zeit sein. Es gibt eine männliche und eine weibliche Form, die sich optisch deutlich unterscheiden.

ist ein Wasser-Geist-Pokémon aus der Hisui-Region, das sich in den Hauptspielen aus Barschuft entwickelt – aber nur aus dem weißlinigen! Dieses besondere Barschuft erschien tatsächlich erstmals zur Sinnoh-Tour, Salmagnis konnte man daraus aber noch nicht entwickeln. Sein Debüt dürfte eine Frage der Zeit sein. Es gibt eine männliche und eine weibliche Form, die sich optisch deutlich unterscheiden. Hisui-Dressella ist die regionale Form des normalen Dressella, das sich aus Lilminip entwickelt. Es gehört zum Typen Kampf und Pflanze und taucht in Legenden: Arceus als einer der Bosse auf, die man im Spielverlauf besiegen muss.

ist die regionale Form des normalen Dressella, das sich aus Lilminip entwickelt. Es gehört zum Typen Kampf und Pflanze und taucht in Legenden: Arceus als einer der Bosse auf, die man im Spielverlauf besiegen muss. Hisui-Zorua und Zoroark: Der Gestaltwandler Zorua debütierte 2022 in Pokémon GO mit einer besonderen Mechanik. Seine Hisui-Form ist laut Pokédex von Hass und Groll geplagt. Anstatt des Unlicht-Typen gehört die Hisui-Form zum Typen Normal/Geist, seine Entwicklung Zoroark ebenso.

Der Gestaltwandler Zorua debütierte 2022 in Pokémon GO mit einer besonderen Mechanik. Seine Hisui-Form ist laut Pokédex von Hass und Groll geplagt. Anstatt des Unlicht-Typen gehört die Hisui-Form zum Typen Normal/Geist, seine Entwicklung Zoroark ebenso. Hisui-Viscargot und Viscogon: In Hisui hat Viscargot den Stahl-Typen zum gewohnten Drachen-Typen hinzubekommen. Dasselbe gilt für die Weiterentwicklung Hisui-Viscogon.

Wann die fehlenden Pokémon erscheinen, ist derweil völlig offen – genauso wie die Form des Releases. Es ist anzunehmen, dass Arceus ein größeres Event bekommen wird. Möglich, dass Manaphy und Phione in dem Zuge miterscheinen.

Bei den Hisui-Formen ist Abwarten angesagt, wobei einige der Hisui-Entwicklungen in der Vergangenheit als Raid-Monster erschienen, anstatt sich aus den normalen Versionen zu entwickeln.

Über welche Monster würdet ihr euch am meisten freuen? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und was sonst im Spiel los ist, erfahrt ihr in der Übersicht der März-Events 2024 in Pokémon GO.