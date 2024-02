Pokémon GO: Der Pokémon-Gott ist wohl nicht Teil der Sinnoh-Tour

In Pokémon GO steht demnächst die Sinnoh-Tour an. Doch ein Pokémon, auf das viele gehofft haben, wird dabei wohl nicht vorkommen.

Was ist das für ein Event? Bei der Sinnoh-Tour handelt es sich um ein Event, welches aus 2 Teilen besteht. Zuerst findet am 17. und 18. Februar 2024 die lokale Sinnoh-Tour in Los Angeles statt und anschließend folgt am 24. und 25. Februar 2024 die globale Sinnoh-Tour.

Im globalen Teil der Sinnoh-Tour gibt es viele Sachen, die in Pokémon GO auf euch warten. Hierzu zählt beispielsweise das Debüt von den Urformen der legendären Pokémon Dialga und Palkia. Alle Infos zu der Sinnoh-Tour haben wir bereits für euch aufgelistet.

3 mysteriöse Pokémon fehlen wohl in Sinnoh-Tour

Was für mysteriöse Pokémon fehlen in der Sinnoh-Tour? Wie ein Sprecher von Niantic gegenüber dem Portal dotesports.com mitteilte, wird Arceus, der Pokémon-Gott, wohl nicht Teil der Sinnoh-Tour sein. Ebenso sollen die mysteriösen Pokémon Manaphy und Phione ebenfalls nicht innerhalb der Tour debütieren.

Arceus hat in der Pokémon-Welt eine besondere Rolle. Es gilt als Gott und Schöpfer der Pokémon und damit auch als Erstes aller Pokémon. Seinen ersten Auftritt in den Hauptspielen hat es in der 4. Spielegeneration.

Was sagt Niantic dazu? Der Sprecher von Niantic hat sich gegenüber dem Portal mit folgenden Worten zu dem Thema geäußert: Alle drei Pokémon sind in der Tat etwas Besonderes, und wir wollten ihnen einen eigenen Platz einräumen, wenn sie schließlich ihr Pokémon GO-Debüt geben.

Es ist also davon auszugehen, dass ihr auf das Erscheinen vom Pokémon-Gott noch warten müsst. Wann und wie genau er seinen Weg in das Spiel findet, ist bisher noch nicht weiter bekannt.

Was sagt ihr zum Ausbleiben des Pokémon-Gotts in der Sinnoh-Tour? Findet ihr, es sollte ein Teil davon sein, da es ein wichtiges Pokémon ist, welches seinen Ursprung in der Sinnoh-Region hat? Oder findet ihr die Strategie von Niantic, solche Pokémon gesondert in das Spiel zu bringen, angebracht? Wenn ihr wissen wollt, was für Events im Februar 2024 in Pokémon GO auf euch warten, werdet ihr dazu bei uns fündig.