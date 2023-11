Pokémon GO schaltet wohl plötzlich viele Routen auf einmal frei – Bei euch auch?

In Pokémon GO kämpfen Spieler immer wieder mit dem Mangel an Routen. Nun zieht die Anzahl aber offenbar ordentlich an.

Was ist das Problem mit Routen? Die Routen wurden im Sommer 2023 eingeführt und stellen quasi festgelegte Spaziergänge dar, die von Trainern eingereicht werden. Sind die Routen eingereicht, muss Niantic sie allerdings freigeben. Sobald sie verfügbar sind, führen sie von Pokéstop zu Pokéstop und können von Spielern abgewandert werden.

Folgt man diesen Routen, bekommt man unter anderem die Chance auf die begehrten Zygarde-Zellen, die man benötigt, um das mächtige Pokémon Zygarde zu entwickeln.

Allerdings bemängelten Trainer immer wieder, dass es zu wenig Routen gibt und der Freigabe-Prozess schlichtweg zu lange dauert. So ärgerten sich Spieler, dass ihre eingereichten Routen über Tage und Wochen hinweg nicht freigegeben wurden. Das führte teilweise zu dem Problem, dass es in der Nähe einfach keine Routen gab.

Nun melden Trainer aber, dass offenbar eine Freigabewelle zu laufen scheint.

Plötzlich mehr Routen in Pokémon GO? „Viel mehr in meiner Nähe“

Was ändert sich gerade? Wie einige Trainer im Subreddit „TheSilphRoad“ zu Pokémon GO diskutieren, scheinen gerade zahlreiche Routen freigegeben zu werden. So berichtet eine Trainerin, dass sie lange einige Routen im Freigabeprozess „feststecken“ hatte, die nun aber plötzlich veröffentlicht wurden.

„Es gibt plötzlich viel mehr Routen in meiner Nähe, und meine Warteliste ist von sechs auf drei geschrumpft“, meint Pendergirl4 in ihrem Post, den wir hier einbinden:

Auch andere Trainer stimmen ein:

Diejenigen, die ich im August eingereicht habe, werden noch überprüft, in Australien. Aber du hast Recht, ich kann sieben in meinem örtlichen Park sehen, die vorher nicht da waren , kommentiert einer (via reddit)

, kommentiert einer (via reddit) Das kann ich indirekt bestätigen. In meinem unmittelbaren Gebiet ist die Zahl der Routen von 13 auf 18 gestiegen, darunter eine, die sich in der Warteschleife befindet, seit die Routenerstellung für Level 48 geöffnet wurde. Meine vier in der Überprüfung sind aber immer noch da , meint ein anderer (via reddit).

, meint ein anderer (via reddit). Sechs von mir wurden bestätigt, jetzt habe ich nur noch zwei übrig , so ein weiterer Kommentar (via reddit)

In der Redaktion konnten wir zuletzt ebenfalls einen Zuwachs an verfügbaren Routen in der Nähe feststellen, gleichzeitig steckt aber beispielsweise immer noch eine Anfang September eingereichte Route im „Wird-überprüft“-Status.

Gleichzeitig melden sich aber auch einige Trainer, dass bei ihnen keine neuen Routen aus der Warteschlange freigegeben wurden.

Wie umfassend genau die Routen-Freischaltung aktuell ist, ist also noch unklar. Deshalb wollen wir eure Feststellungen hören: Wie sieht es bei euch in der Nähe mit neuen Routen aus? Wurden bei euch neue Routen freigeschaltet, wurden eure eingereichten Routen abgenickt? Oder gibt es bei euch keine Veränderung?

Erzählt es uns in den Kommentaren!

