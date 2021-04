Pokémon GO: Rampenlichtstunde heute mit Haspiror und mehr Bonbons

In Pokémon GO startet heute, am 6. April, die Rampenlichtstunde mit Haspiror. Dazu gibt es noch mehr Bonbons für euch. Wir zeigen euch, ob sich das lohnt.

Was ist eine Rampenlichtstunde? In Pokémon GO findet eine Rampenlichtstunde (Englisch Spotlight Hour) jeden Dienstagabend statt. Eine Stunde lange steht dann das Event-Pokémon im Fokus und erscheint nahezu überall auf der Karte häufig. Begleitet wird das Event von einem Bonus.

Am heutigen Dienstag steht Haspiror im Fokus. Das Pokémon gehört zum Typ Normal und stammt aus der 4. Generation. Wir zeigen euch hier auf MeinMMO alles, was ihr zum Event wissen müsst.

Das bringt die Rampenlichstunde mit Haspiror

Wann geht es los? Wie ihr das schon von Events dieser Art kennt, fällt der Startschuss um 18:00 Uhr Ortszeit. Eine Stunde lang ist das Event dann aktiv und sollte gegen 19:00 Uhr enden. Anschließend sind wieder die Spawns aktiv, die jetzt während des Oster-Events auf euch zukommen.

Welcher Bonus ist aktiv? Die Rampenlichtstunde bringt euch wieder viele Spawns des benannten Pokémons.

Dazu gibt es noch einen Bonbon-Bonus. Für das Verschicken von Pokémon erhaltet ihr doppelt so viele Bonbons wie gewohnt.

Hier seht ihr Haspiror und seine Weiterentwicklung Schlapor in normaler Form und als Shiny

Gibt es Shiny Haspiror? Ja, seit dem April 2019 gibt es Shiny Haspiror in Pokémon GO. Dadurch wird es auch möglich sein, während des Events die schillernde Form zu fangen. Für Shiny-Jäger also durchaus ein Anreiz, bei diesem Event mitzumachen.

Wie wichtig ist Haspiror?

In Pokémon GO ist Haspiror irrelevant. Es spielt bei Raids oder im PvP keine wirkliche Rolle. Seine Weiterentwicklung Schlapor ist in Raids und der Superliga zwar relevanter, doch immer noch weit abgeschlagen von den wirklich wichtigen Pokémon.

Lohnt sich das Event? Die Rampenlicht-Stunde heute kann sich für euch lohnen, wenn ihr mit der richtigen Erwartungshaltung antretet. Ihr kriegt hier kein starkes Pokémon, sondern solltet euch auf die Shinys konzentrieren. Der Bonbon-Bonus kann interessant sein, wenn ihr euch seltene Pokémon zum Verschicken aufgehoben habt.

Wer dieses Event aussetzt, verpasst also nicht viel, außer mögliche Shiny Haspiror.

Setzt ihr dieses Event aus und macht lieber bei anderen mit? Kein Problem. Für den April hat sich Niantic wieder einige Ereignisse einfallen lassen, an denen ihr teilnehmen könnt. Wir zeigen euch hier alle Events im April 2021 bei Pokémon GO und welches sich für euch lohnt.