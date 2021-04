Pokémon GO: Rampenlichtstunde heute mit Finneon – Lohnt sich der Fisch?

In Pokémon GO startet heute, am 27. April 2021, die Rampenlichtstunde mit Finneon. MeinMMO zeigt euch hier alle Boni und verrät, für wen sich das Event lohnt.

Was ist eine Rampenlichtstunde? Dieses Event läuft jeden Dienstagabend in Pokémon GO und stellt für eine Stunde ein besonderes Pokémon ins Rampenlicht. Passend dazu gibt es dann noch einen Bonus, der das Event abrundet.

In dieser Woche trefft ihr dabei Finneon. Das Fisch-Pokémon von Typ Wasser gehört zur 4. Generation.

Rampenlicht-Stunde mit Finneon – Startzeit und Boni

Wann geht es los? Wie ihr das schon kennt, startet die Rampenlichtstunde heute wieder um 18:00 Uhr Ortszeit. Im Spiel werdet ihr dann bemerken, dass die meisten Spawns um euch herum aus Finneon bestehen. Eine Stunde lang hält das Event an und sollte dann gegen 19:00 Uhr abgeschlossen sein.

Das sind die Boni: Während das Event aktiv ist, werdet ihr überall Finneon finden können. Dazu gibt es einen Bonus, der sich auf eure Erfahrungspunkte auswirkt. Ihr erhaltet doppelt so viel Erfahrungspunkte für das Fangen von Pokémon.

Was ihr zu Finneon wissen müsst:

Finneon ist die Vorentwicklung von Lumineon. Beide Spezies gehören allein zum Typ Wasser.

Bei der Weiterentwicklung werden seine Flossen deutlich größer.

Die Pokémon-Geschichte hinter Finneon ist, dass es mit seinen leuchtenden Flossen seine Beute anlockt. Während des Tages bleibt es nahe an der Wasseroberfläche. Gegen Abend verschwindet es dann in die Tiefen des Meeres.



Gibt es Shiny Finneon? Nein, bisher wurde die schillernde Form von Finneon nicht in Pokémon GO veröffentlicht. Ihr könnt es während der Rampenlichtstunde heute nicht fangen.

Lohnt sich die Rampenlichtstunde heute? Falls euch Finneon jetzt noch in der Sammlung fehlen sollte, könnt ihr davon ein paar Fänge mitnehmen. Ein “Must Have”-Pokémon ist es allerdings nicht. Darum lohnt sich die Rampenlichtstunde heute vor allem für die Trainer, die noch auf der Jagd nach Erfahrungspunkten sind und den EP-Bonus mitnehmen.

Shiny-Jäger kommen heute auch nicht auf ihre Kosten.

Wie geht es in Pokémon GO weiter? In den nächsten Wochen werden einige neue Pokémon aus Generation 6 im Spiel veröffentlicht. Dazu finden weiterhin dienstags die Rampenlichtstunden und mittwochs die Raidstunden statt. Wir haben für euch alle Events im Mai 2021 bei Pokémon GO in einer Übersicht zusammengestellt. So wisst ihr gleich, welche Daten ihr euch freihalten müsst.