Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Mai 2023 und ihre Boni

Alle Rampenlicht-Stunden im Mai 2023 bei Pokémon GO in der Übersicht. Wir zeigen euch alle Pokémon, Boni und Zeiten und erklären, welche Shinys ihr finden könnt und ob sich die Events lohnen.

Was sind das für Events? Jeden Dienstag startet Pokémon GO um 18:00 Uhr eine Rampenlicht-Stunde, die dann bis 19:00 Uhr aktiv ist. Ein ausgewähltes Exemplar steht dabei im Vordergrund und taucht nahezu überall in der Wildnis auf. Zu jedem Termin verändert sich dabei das Pokémon, das bei dem Event im Rampenlicht steht und von welchem Bonus es begleitet wird.

Zu den Boni gehören mehr Bonbons, mehr Sternenstaub oder mehr Erfahrungspunkte. In unserer Übersicht zeigen wir euch alle Pokémon und Boni für die Rampenlicht-Stunden im Mai 2023.

Alle Termine der Rampenlicht-Stunden im Mai 2023

Termin Pokémon & Boni 2. Mai Alola-Kleinstein* und 2x Fang-EP 9. Mai Ponita* und 2x Fang-Bonbons 16. Mai Knofensa* und 2x Verschick-Bonbons* 23. Mai Pionskora* und 2x Entwicklungs-EP 30. Mai Hunduster* und 2x Fang-Sternenstaub Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny finden

Rampenlicht-Stunde am 2. Mai

Welches Pokémon? Während der ersten Rampenlicht-Stunde im Mai trefft ihr auf die Alola-Form von Kleinstein. Das ursprüngliche Kleinstein stammt aus der ersten Spielgeneration. Die Alola-Region ist Teil der siebten Spielgeneration. Es gehört zu den Typen Boden und Stein und kann sich zu Georok und Geowaz in der Alola-Form weiterentwickeln.

Welche Boni sind aktiv? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte.

Für wen lohnt sich das? Als Kämpfer sind Kleinstein und Georok nicht besonders interessant für euch. Die letzte Entwicklung, Alola-Geowaz, ist schon besser. In Raids spielt es allerdings auch nur im Mittelfeld der besten Angreifer mit und kann sich im PvP nur in dem oberen Mittelfeld der Superliga platzieren. Ihr findet in Pokémon GO bessere Alternativen.

Kann man Shiny Alola-Kleinstein fangen? Ja, die schillernde Form des Pokémon ist in Pokémon GO aktiv und kann von euch gefangen werden.

Rampenlicht-Stunde am 9. Mai

Welches Pokémon? In der zweiten Rampenlicht-Stunde im Mai erwartet euch das Pokémon Ponita aus der ersten Spielgeneration. Es gehört zum Typ Feuer und kann sich zu Galoppa weiterentwickeln.

Welche Boni sind aktiv? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Bonbons.

Für wen lohnt sich das? Ponita und Galoppa sind weder im PvE noch im PvP wichtige Angreifer, die ihr unbedingt in eurer Sammlung haben solltet. Manche Trainer werden die Stunde nutzen, um in der Zeit Raids zu absolvieren und sich dabei die doppelten Bonbons zu verdienen.

Kann man Shiny Ponita fangen? Ja, die Shiny-Version von Ponita ist in Pokémon GO aktiv und kann von euch gefangen werden.

Rampenlicht-Stunde am 16. Mai

Welches Pokémon? Bei der dritten Rampenlicht-Stunde im Mai erwartet euch das Pokémon Knofensa aus der ersten Spielgeneration. Es gehört zu den Typen Pflanze und Gift und kann sich in Ultrigaria und Sarzenia weiterentwickeln.

Welche Boni sind aktiv? Für das Verschicken von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Bonbons.

Für wen lohnt sich das? Sarzenia spielt im PvP im oberen Mittelfeld der Superliga mit. Knofensa und Ultrigaria können da nicht mithalten. Insgesamt ist die Pokémon-Familie im Kampf eher schwach. Ihr könnt die Stunde aber gut nutzen, um eure Pokémon-Sammlung aufzuräumen und für das Verschicken viele Bonbons zu erhalten.

Kann man Shiny Knofensa fangen? Ja, die schillernde Version von Knofensa ist auch in Pokémon GO verfügbar und kann von euch gefangen werden.

Rampenlicht-Stunde am 23. Mai

Welches Pokémon? Die vierte Rampenlicht-Stunde im Mai bringt euch Pionskora aus der vierten Spielgeneration. Es gehört zu den Typen Gift und Käfer und kann sich zu Piondragi weiterentwickeln.

Welche Boni sind aktiv? Für das Entwickeln von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte.

Für wen lohnt sich das? Piondragi ist als Angreifer in der Superliga und in der Hyperliga im oberen Mittelfeld dabei. Bei Raidkämpfen ist es nicht wirklich brauchbar. Ihr könnt den Termin nutzen, um Pokémon zu entwickeln und dafür extra Erfahrungspunkte zu erhalten.

Kann man Shiny Pionskora fangen? Ja, die schillernde Version von Pionskora ist in Pokémon GO bereits aktiv.

Rampenlicht-Stunde am 30. Mai

Welches Pokémon? In der letzten Rampenlicht-Stunde im Mai trefft ihr auf das Pokémon Hunduster, das aus der zweiten Spielgeneration stammt. Es gehört zu den Typen Unlicht und Feuer und kann sich zu Hundemon weiterentwickeln. Es verfügt außerdem über die Mega-Hundemon-Entwicklung.

Welche Boni sind aktiv? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Sternenstaub.

Für wen lohnt sich das? Hundemon spielt als Angreifer in Raids im oberen Mittelfeld mit. Seine Mega-Entwicklung hingegen wird im A-Tier der besten Angreifer im Spiel eingereiht. Es kann sich also sehr für euch lohnen, starke Exemplare dieses Pokémon zu fangen. Dazu könnt ihr bei dem Event zeitgleich eure Sternenstaub-Ressourcen füllen.

Kann man Shiny Hunduster fangen? Ja, die schillernde Version von Hunduster ist in Pokémon GO aktiv und kann von euch gefangen werden.