Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Knofensa und Bonbon-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 16. Mai, die Rampenlicht-Stunde mit Knofensa. Wir zeigen euch in der Übersicht alles zu Shiny, Boni und den Zeiten des Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstag läuft in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Bei diesen Events steht ein bestimmtes Pokémon zusammen mit einem Bonus im Fokus. Welche Pokémon und Boni das sind, legen die Entwickler von Niantic am Anfang eines Monats für die nächsten Wochen fest. Die Boni wirken sich auf Sternenstaub, Bonbons oder EP aus.

Bei der heutigen Rampenlicht-Stunde trefft ihr auf Knofensa und erhaltet dazu einen Bonus, der euch mehr Bonbons bringt.

Rampenlicht-Stunde am 16. Mai mit Knofensa

Wann ist Start? Wie ihr das von den Events dieser Art gewohnt seid, beginnt die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr Ortszeit. Das Ereignis ist dann für eine Stunde aktiv und endet um 19:00 Uhr wieder.

Welche Boni gibt es? Während der Rampenlicht-Stunde werdet ihr nahezu überall in der Wildnis auf Knofensa treffen. Wenn ihr noch mehr Spawns haben möchtet, könnt ihr Rauch dafür nutzen.

Außerdem erhaltet ihr für das Verschicken von Pokémon die doppelte Menge an Bonbons. Das zählt nicht nur für Knofensa, sondern alle Pokémon, die ihr während der Event-Zeit verschickt.

Bei der heutigen Rampenlicht-Stunde handelt es sich um die Dritte im Mai. Euch erwarten noch zwei weitere Termine:

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Mai 2023 und ihre Boni

Kann man Shiny Knofensa fangen? Ja, die schillernde Version von Knofensa ist schon lange in Pokémon GO aktiv und kann von euch gefangen werden. Dafür benötigt ihr allerdings eine gute Portion Glück. Während Rampenlicht-Stunden sind die Chancen auf Shinys nicht erhöht.

Die Shiny-Familie von Knofensa im Vergleich

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Die letzte Entwicklung von Knofensa, Sarzenia, schafft es in der Superliga im PvP ins oberere Mittelfeld. Die anderen Pokémon dieser Familie sind recht schwach und auch für Raids nicht besonders gut geeignet.

Vor allem lohnt sich die Rampenlicht-Stunde dafür, eure Pokémon-Sammlung aufzuräumen und dafür viele Bonbons zu verdienen. Wer auf der Suche nach starken Angreifern ist, sollte sich bei anderen Events in diesem Monat umschauen.

