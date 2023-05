Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Hunduster und Sternenstaub-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 30. Mai, die Rampenlicht-Stunde mit Hunduster. Wir zeigen euch hier alles zu Shinys, Boni und Start-Zeit des Events.

Was ist das für ein Event? An jedem Dienstagabend läuft in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Für die Trainer bedeutet das, dass 60 Minuten lang ein von Niantic ausgewähltes Pokémon im Fokus des Spiels steht. Begleitet wird das kurze Event von einem Bonus, der sich auf EP, Bonbons oder Sternenstaub auswirken kann. In jeder Woche wechselt die Kombination aus Pokémon und Bonus.

Am heutigen Dienstag trefft ihr auf das Pokémon Hunduster und erhaltet mehr Sternenstaub.

Rampenlicht-Stunde am 30. Mai mit Hunduster

Wann ist Start? Wie ihr das schon von den Rampenlicht-Stunden gewohnt seid, geht es auch heute wieder um 18:00 Uhr los. Das Event ist dann eine Stunde lang aktiv und endet um 19:00 Uhr.

Welche Boni gibt es? Wenn ihr während des Events spielt, werdet ihr an fast jedem Ort im Spiel Hunduster finden. Zu den Rampenlicht-Stunden sind die Begegnungen spürbar erhöht. Wenn ihr noch öfter auf das Pokémon treffen wollt, könnt ihr zur Unterstützung Rauch zünden.

Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr außerdem die doppelte Menge an Sternenstaub. Es lohnt sich also richtig, die 60 Minuten zu nutzen und viel zu fangen, wenn ihr euren Staub auffüllen möchtet.

Das heutige Event ist die letzte Rampenlicht-Stunde im Mai. Welche Pokémon diesen Monat im Fokus standen, seht ihr hier:

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Mai 2023 und ihre Boni

Kann man Shiny Hunduster fangen? Ja, die schillernde Form von Hunduster ist bereits in Pokémon GO aktiv und kann mit Glück von euch gefangen werden. Bedenkt aber, dass die Shiny-Chancen während einer Rampenlicht-Stunde nicht erhöht werden.

Hunduster und seine Entwicklungen im Shiny-Vergleich

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Wenn ihr auf der Suche nach starken Angreifern für Raids seid, dann ist die heutige Rampenlicht-Stunde ein wichtiger Termin für euch. Hundemon reiht sich bei den besten Raid-Angreifern im oberen Mittelfeld ein. Seine Mega-Entwicklung gehört zu den besten Angreifern, die man im Spiel überhaupt haben kann.

Selbst, wenn ihr kein Interesse an Hundemon und seinen Entwicklungen habt, lohnt sich der Sternenstaub-Bonus für euch.