Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Alola-Kleinstein und mehr EP

In Pokémon GO startet heute, am 2. Mai, die Rampenlicht-Stunde mit Alola-Kleinstein. Wir zeigen euch alle Inhalte zu Boni und Shinys in der Übersicht.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstag läuft in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Das 60-minütige Event rückt ein besonderes Pokémon in den Fokus, das sehr häufig in der Wildnis erscheint. Begleitet wird das dann von einem Bonus. Jeden Monat ändert Niantic, welches Pokémon mit welchem Bonus zusammen am Dienstag aktiviert wird.

Heute erwartet euch das Pokémon Alola-Kleinstein und dazu erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte für das Fangen von Pokémon. In der Übersicht zeigen wir euch alle Details.

Rampenlicht-Stunde am 2. Mai: Start, Shiny und Boni

Wann ist Start? Wie ihr das schon von den letzten Events dieser Art kennt, beginnt die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr. Sie ist dann eine Stunde lang aktiv und endet um 19:00 Uhr wieder.

Welche Boni gibt es? Während des Events werdet ihr nahezu überall in der Wildnis auf Alola-Kleinstein treffen. Es gehört zu den Typen Gestein und Elektro und kann sich zu Alola-Georok und Alola-Geowaz weiterentwickeln. Wenn ihr einen Rauch aktiviert, könnt ihr eure Begegnungen noch mehr steigern.

Dazu erhaltet ihr für das Fangen von Pokémon die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Das zählt für alle Pokémon, die ihr in der Event-Zeit fangt.

Bei der heutigen Rampenlicht-Stunde handelt es sich um die erste im Mai. Vier weitere Termine stehen in diesem Monat noch bevor:

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Mai 2023 und ihre Boni

Kann man Shiny Alola-Kleinstein fangen? Ja, schillernde Alola-Kleinstein sind bereits in Pokémon GO aktiv. Mit Glück könnt ihr sie heute fangen. Bedenkt allerdings, dass die Shiny-Chancen heute nicht erhöht sind.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Alola-Kleinstein und -Georok sind für euch als Kämpfer nicht sonderlich wichtig. Dafür ist die letzte Entwicklungsstufe, Alola-Geowaz, schon interessanter. Es spielt bei den besten Raid-Angreifern im Mittelfeld mit und kann im PvP in der Superliga im oberen Mittelfeld trumpfen.

Ihr findet in unserer Übersicht der besten Angreifer von Pokémon GO noch stärkere Alternativen.