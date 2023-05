Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Pionskora und EP-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 23. Mai, die Rampenlicht-Stunde mit Pionskora. Wir zeigen euch alles zu Shiny, Boni und Start-Zeit des kurzen Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend startet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Für euch bedeutet das, dass für die Dauer von 60 Minuten ein Pokémon im Fokus steht, das Niantic zum Anfang des Monats festgelegt hat. Dazu gibt es einen Bonus, der sich auf mehr EP, Bonbons oder Sternenstaub auswirken kann. An jedem Dienstag erfolgt eine andere Kombination von Pokémon und Bonus.

Heute trefft ihr auf das Pokémon Pionskora aus der vierten Spielgeneration und ihr erhaltet mehr Erfahrungspunkte.

Rampenlicht-Stunde am 23. Mai mit Pionskora

Wann ist Start? Wie gewohnt startet die Rampenlicht-Stunde auch heute wieder um 18:00 Uhr Ortszeit für euch. Das Event ist nur eine Stunde lang aktiv und endet bereits um 19:00 Uhr wieder. Wenn ihr mitmachen wollt, müsst ihr euch also beeilen.

Welche Boni gibt es? Fast überall in der Wildnis werdet ihr auf Pionskora treffen. Wenn ihr noch mehr Begegnungen wünscht, könnt ihr zusätzlich Rauch zünden und damit noch mehr Exemplare anlocken.

Außerdem erhaltet ihr für das Entwickeln von Pokémon die doppelte Menge an Erfahrungspunkten. Das zählt für alle Pokémon, die ihr während des Events entwickelt.

Beim heutigen Termin handelt es sich um die vorletzte Rampenlicht-Stunde in diesem Monat. Eine Übersicht, was euch nächste Woche erwartet, seht ihr hier:

Kann man Shiny Pionskora fangen? Ja, die schillernde Version von Pionskora ist schon in Pokémon GO aktiv und kann von euch gefangen werden. Bedenkt aber, dass die Chancen auf eine Shiny-Begegnung während der Rampenlicht-Stunden nicht erhöht werden. Ihr braucht also viel Glück, um eins zu fangen.

Pionskora und Shiny Pionskora im Vergleich

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Pionskora könnt ihr als Angreifer gekonnt ignorieren. Seine Weiterentwicklung Piondragi hingegen schafft es in der Superliga und in der Hyperliga immerhin ins obere Mittelfeld. Als Raid-Angreifer solltet ihr es aber nicht unbedingt einsetzen. Da gibt es viele bessere Alternativen.

Falls ihr noch auf dem Weg von Level 41 zu Level 50 seid, könnten euch die zusätzlichen Erfahrungspunkte reizen, die ihr für eure Entwicklungen erhaltet. Schaut vielleicht schon vor dem Start des Events, welche Exemplare aus eurer Sammlung ihr entwickeln möchtet und nutzt den Bonus darauf gut aus.

