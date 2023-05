Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Ponita und Bonbons

In Pokémon GO startet heute, am 09. Mai 2023, die Rampenlicht-Stunde mit Ponita. Welche Boni und Shiny-Chancen es gibt, zeigt die Übersicht.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde findet jede Woche am Dienstag statt. Für 60 Minuten erscheint ein bestimmtes Pokémon an allen Ecken und Enden der Wildnis.

Zusätzlich gibt es immer einen weiteren Bonus, um das Event noch etwas lohnenswerter zu machen.

Die heutige Rampenlicht-Stunde bringt euch das Pokémon Ponita sowie die doppelte Menge an Bonbons. Details findet ihr hier im Überblick.

Rampenlicht-Stunde am 09. Mai: Start, Shiny, Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Die Rampenlicht-Stunde startet wie gewohnt um 18:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt werden die Event-Spawns aktiviert, bis um 19:00 Uhr wieder die normalen Spawns auftauchen.

Welche Boni gibt es? Ponita spawnt deutlich vermehrt, zudem könnt ihr durch das Aktivieren eines Rauchs weitere Begegnungen auslösen.

Darüber hinaus erhaltet ihr doppelte Bonbons für jeden Fang. Wichtig: Das gilt nicht nur für Ponita, sondern auch jedes andere Pokémon. Ihr könnt euch also auch an Raids versuchen und beispielsweise Kapu-Kime besiegen, oder spezielle Spawns wie

Tipp: Mithilfe von Sananabeeren könnt ihr die Bonbon-Anzahl pro Fang nochmal verdoppeln.

Die heutige Rampenlicht-Stunde ist die zweite im Mai. Alle übrigen findet ihr hier:

Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Mai 2023 und ihre Boni

Kann man Shiny Ponita fangen? Ja, die Shiny-Variante von Ponita ist verfügbar. Über die Entwicklung könnt ihr auch Shiny-Gallopa bekommen. Zu bedenken ist allerdings, dass die Shiny-Rate in der Rampenlicht-Stunde nicht erhöht ist.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Ponita und Gallopa sind keine wichtigen Pokémon für Raids und Arenen, oder auch für PvP-Kämpfe. Es lohnt sich eher, wenn ihr euer Glück auf der Suche nach dem Shiny versuchen wollt. Die Rate ist zwar nicht erhöht, aber ihr werdet zumindest zahlreiche Spawns vorfinden.

Ansonsten ist der Bonbon-Bonus vor allem dann spannend, wenn ihr euch andere Monster schnappen könnt, für die sich der doppelte Bonus lohnt.

Neben der Rampenlicht-Stunde stehen weitere Termine in diesem Monat an. Alle Events im Mai von Pokémon GO findet ihr hier.