Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Kinoso (Sonnenform) und mehr EP

In Pokémon GO läuft heute, am 26. April, die Rampenlicht-Stunde mit Kinoso in der Sonnenform. Hier findet ihr alle Infos zum Start und den Boni des Events.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde findet regelmäßig dienstags in Pokémon GO statt. Für 60 Minuten liegt der Fokus dann auf einem Pokémon, das in dieser Stunde deutlich vermehrt auftaucht.

Heute dreht sich das Event um das Pflanzen-Pokémon Kinoso in der Sonnenform. Die Entwicklung des Kirsch-Pokémon Kikugi findet ihr dann an allen Ecken und Enden der Wildnis. Zudem gibt es einen EP-Bonus während der Stunde.

Rampenlicht-Stunde am 26. April mit Kinoso – Inhalte

Wann geht es los? Wie gewohnt startet die Rampenlicht-Stunde um 18:00 Uhr Ortszeit. Sie läuft dann exakt eine Stunde lang und endet um 19:00 Uhr.

Diese Boni gibt es: Grundsätzlich ist die Spawn-Rate von Kinoso in der Sonnenform erhöht. Außerdem könnt ihr das Event-Monster in der Regel auch verstärkt mit dem Rauch-Item anziehen.

Vor allem ist aber der EP-Bonus interessant: Während der Rampenlicht-Stunde kriegt ihr doppelte EP für alle Monster, die ihr fangt. Diese Zahl könnt ihr nochmal verdoppeln, wenn ihr während der Rampenlicht-Stunde ein Glücks-Ei verwendet.

Allerdings ist Kinoso in der Sonnenform nicht unbedingt leicht zu fangen und kann sich auch gut wehren, wenn ihr es schnappen wollt. Der Bonus gilt allerdings für alle Monster.

Gibt es Shiny Kinoso? Grundsätzlich ist Shiny Kinoso im Spiel zu finden, seit das schillernde Kikugi im Laufe der „Umweltwoche“ hinzugefügt wurde. Damit ist auch seine Entwicklung als schillerndes Pokémon verfügbar. Allerdings ist noch unsicher, ob Shiny Kinoso auch in der Wildnis anzutreffen und somit in der Rampenlicht-Stunde anzutreffen ist.

So sieht die Shiny-Familie von Kikugi und Kinoso aus

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute?

So stark wird es: Kinoso spielt keine große Rolle in den Kämpfen von Pokémon GO. Ihr könnt es vielleicht noch als Option in der Superliga im PvP nutzen, aber das war es auch. In den Raids gibt es deutlich bessere Angreifer in Pokémon GO.

Die Rampenlicht-Stunde lohnt sich also in erster Linie, wenn euch noch ein Kinoso in der Sonnenform in eurer Sammlung fehlt. Das kann durchaus der Fall sein, schließlich legt die Kikugi-Entwicklung zufällig fest, welche Form ihr bekommt.

Ansonsten ist Kinoso aber nicht sonderlich interessant. Der EP-Bonus könnte spannend für Spieler sein, die leveln wollen – aber es ist zu beachten, dass Kinoso nicht so leicht im Ball zu halten ist.

Ansonsten wurde in Pokémon GO eine Änderung der Mega-Entwicklungen durchgeführt. Alles zu den neuen Mega-Entwicklungen erfahrt ihr hier.