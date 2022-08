Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Dusselgurr und EP-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 30. August, die Rampenlicht-Stunde mit Dusselgurr. Wir zeigen euch alles zum Start, Shinys und den Boni des Events.

Was ist das für ein Event? Jeden Dienstagabend läuft in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde. Zum Anfang des Monats geben die Entwickler in der Regel schon Bescheid, welche Pokémon an welchem Dienstag im Fokus stehen. Denn innerhalb des Events spawnt jeweils ein ausgesuchtes Monster deutlich häufiger in der Wildnis. Dazu gibt es dann einen Bonus, der das Event noch attraktiver gestalten soll.

Heute, am 30. August, trefft ihr in der Rampenlicht-Stunde auf das Pokémon Dusselgurr aus der fünften Spielgeneration. Es gehört zu den Typen Normal und Flug.

Rampenlicht-Stunde am 30. August – Start, Boni, Shiny

Wann ist Start? Um 18:00 Uhr Ortszeit beginnt die Rampenlicht-Stunde und ist dann 60 Minuten aktiv. Um 19:00 Uhr wird sie beendet. Diese Zeiten kennt ihr schon von den vergangenen Events dieser Art.

Welche Boni gibt es? Für das Entwickeln von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte. Das zählt für alle Pokémon – Auch, wenn es sich dabei nicht um Dusselgurr handelt.

Dazu werdet ihr nahezu überall in der Wildnis Dusselgurr finden. Wenn ihr einen Rauch zündet, könnt ihr die Spawns damit noch weiter erhöhen.

Gibt es Shiny Dusselgurr? Ja, ihr könnt in Pokémon GO Shiny Dusselgurr fangen. Der optische Unterschied zeigt sich auch an Füßen, Flügeln und am Kopf des Pokémon.

Dusselgurr im Vergleich mit der normalen Version und der Shiny Version

Für wen lohnt sich die Rampenlicht-Stunde?

Dusselgurr und seine Entwicklungen spielen bei Trainerkämpfen keine allzu wichtige Rolle. Im Ranking findet man sie im unteren Mittelfeld. In Raids sind sie als Angreifer auch nicht der Rede wert. Nutzt das Event, um Pokémon zu entwickeln und dafür mehr EP einzuheimsen. Wer viel Glück hat, könnte sich bei der Rampenlicht-Stunde heute auch ein Shiny sichern.

