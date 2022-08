Pokémon GO schenkt euch 36 neue Items mit Prime Gaming – Das steckt im 8. Paket

Es gibt neue Items für Trainer in Pokémon GO, die Prime Gaming besitzen. Hier erfahrt ihr, was im neuen Paket steckt, wann die nächsten kommen und wie ihr den Bonus einlöst.

Was ist das für ein Geschenk? Seit Mai 2022 besteht eine Kooperation zwischen Pokémon GO und Amazon. Hier werden regelmäßig Item-Bundles für Spieler freigeschaltet, die eine Prime-Mitgliedschaft und somit Zugriff auf Prime Gaming haben.

Ab heute, den 25. August 2022, steht das mittlerweile achte Bundle zur Verfügung.

Das 8. Geschenke-Bundle: Das steckt drin, so löst ihr es ein

Das bekommt ihr: Im neuen Bundle stecken erneut 36 Items für Pokémon GO, wie schon bei den letzten Paketen. Diesmal bietet es:

30 Pokébälle

5 Top-Beleber

Eine Super-Brutmaschine

So könnt ihr das Geschenk bekommen: Grundsätzlich braucht ihr einen Amazon-Account mit Prime, um einen Code für die Geschenke generieren zu können. Habt ihr das, geht ihr so vor:

Öffnet die Prime-Gaming-Seite

Meldet euch an

Wählt „Pokémon GO“ aus den verschiedenen Spielen aus

Aktiviert das neue Bundle

Nun könnt ihr einen „Abholcode“ generieren

Anschließend müsst ihr auf die Rewards-Website von Niantic

Loggt euch dort ebenfalls ein

Fügt den Code ein. Dann bekommt ihr die Items im Spiel.

Ob es geklappt hat, könnt ihr auch im „Tagebuch“ sehen

Etwas einfacher mit Android: Nutzt ihr ein Android-Gerät, könnt ihr euch den Weg über die Rewards-Seite sparen. Dann könnt ihr den Code auch einfach im entsprechenden Feld im Spiel eintragen. Das Promo-Code-Feld findet ihr im Ingame-Shop, wenn ihr nach unten scrollt.

Wann kommen die nächsten Pakete? Auch die Daten für die kommenden Pakete sind schon bekannt. Sie erscheinen zweiwöchentlich. Ihr könnt die nächsten Bundles also an den folgenden Daten abholen:

08. September

22. September

06. Oktober

20. Oktober

Die Pakete sind dabei in der Regel ab 19:00 Uhr verfügbar.

