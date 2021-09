Pokémon GO: Raidstunde heute mit Lugia – Beste Konter und Shiny

In Pokémon GO läuft heute, am 1. September, die Raidstunde mit Lugia. Wir zeigen euch die besten Angreifer für die Raids und auch die Shiny-Form, nach der ihr Ausschau halten könnt.

Was ist das für ein Event? Jeden Mittwochabend läuft in Pokémon GO eine Raidstunde. Für 60 Minuten erscheinen dann auf den Arenen im Spiel hauptsächlich Raids mit dem Event-Pokémon. Für die Teilnehmer ist das eine gute Gelegenheit, gezielt Bonbons, EP und weitere Raid-Belohnungen zu verdienen.

Die heutige Raidstunde läuft mit Lugia von Typ Psycho und Flug aus der zweiten Generation.

Raid-Stunde mit Lugia – Start, Konter und Shiny

Wann geht es los? Die Raidstunde beginnt wie immer um 18:00 Uhr Ortszeit. Etwa zwanzig Minuten vor dem Start des Events erscheinen bereits die Level-5-Eier auf den Arenen und kündigen die nächsten Raids an. Gegen 19:00 Uhr ist das Event dann vorbei und die Raids kehren nach und nach zu den “normalen” Raidbossen zurück.

Die besten Typen gegen Lugia: Lugia selbst gehört zu den Typen Psycho und Flug. Viele verschiedene Angreifer-Typen sind deshalb effektiv im Kampf. Ihr solltet folgende Typen als Angreifer nutzen: Eis, Elektro, Gestein, Geist und Unlicht.

Beste Konter gegen Lugia:

Pokémon Attacken Mega-Gengar Schlecker + Spukball Crypto Raikou Donnerschock + Stromstoß Crypto Elevoltek Donnerschock + Stromstoß Crypto Snibunna Standpauke + Lawine Crypto Magnezone Funkensprung + Stromstoß Crypto Zapdos Donnerschock + Donnerblitz Crypto Mamutel Pulverschnee + Lawine Crypto Despotar Katapult + Steinkante Mega-Hundemon Standpauke + Schmarotzer Mega-Voltenso Standpauke + Stromstoß Crypto Mewtu Psychoklinge + Spukball Zekrom Ladestrahl + Stromstoß Mega-Garados Biss + Knirscher Voltolos (Tiergestalt) Voltwechsel + Donnerblitz Darkrai Standpauke + Spukball

Wie lange bleibt Lugia? Lugia ist mit der Attacke Luftstoß zu Besuch in Pokémon GO. Ihr findet es vom 1. September 2021 bis zum 14. September 2021 in Raids der Stufe 5. Danach verschwindet Lugia erstmal wieder.

Gibt es Shiny Lugia? Ja, durchaus. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr in Pokémon GO ein Shiny Lugia finden. Ihr erkennt es deutlich an der roten Farbe.

Für euch kann es sich außerdem lohnen, nach dem Kampf gegen Lugia ein paar Fotos zu knipsen. Denn zur neuen Spezialforschung mit Hoopa gehört die Aufgabe, 3 Schnappschüsse von wilden Psycho-Pokémon zu machen. Und wie wir rausgefunden haben, zählen auch Raidbosse für diese Aufgabe.

So löst ihr die Aufgabe, 3 Schnappschüsse von wilden Psycho-Pokémon zu machen.