Pokémon GO: Raid-Tag mit Proto-Kyogre startet heute – So nutzt ihr ihn richtig

Heute startet in Pokémon GO der Raid-Tag mit Proto-Kyogre. Was hierbei wichtig ist und wie ihr das Event optimal nutzt, haben wir für euch zusammengefasst.

Wann läuft der Raid-Tag? Der Raid-Tag mit Proto-Kyogre läuft heute, am 17.03.2024. Wie an Raid-Tagen üblich wird das Event um 14:00 Uhr beginnen und um 17:00 Uhr enden.

Was ist das für ein Event? Bei einem Raid-Tag habt ihr über Zeit des Events die Gelegenheit, das Pokémon, welches im Fokus steht, in zahlreichen Arenen herauszufordern. Das heißt, ihr habt in diesem Zeitraum die Möglichkeit, viele Proto-Kyogre in Arenen anzutreffen und zu besiegen.

Für das Besiegen von Proto-Kyogre erhaltet ihr die Möglichkeit, Proto-Energie zu sammeln. Je nachdem, wie schnell das Pokémon besiegt wurde, erhalten alle Teilnehmer des Raids mehr oder weniger Proto-Energie.

Wie läuft der Raid-Tag mit Proto-Kyogre ab?

So bekommt ihr Proto-Kyogre: Habt ihr genug Energie gesammelt, könnt ihr bei Kyogre die Protomorphose auslösen und dadurch Proto-Kyogre erhalten. Die Protomorphose verhält sich hierbei wie eine Mega-Entwicklung. Wenn ihr ein Proto-Kyogre erfolgreich besiegt, trefft ihr am Ende des Raids auf ein reguläres Kyogre.

Wie viel Energie brauche ich für die Protomorphose? Um die erste Protomorphose auszulösen, benötigt ihr 400 Proto-Energie.

Welche Boni gibt es im Event? Während des Raid-Tags werden die folgenden Boni im Spiel aktiv sein:

Eine erhöhte Chance, auf Kyogre in seiner Shiny-Variante zu treffen

5 zusätzliche Raid-Pässe, wenn ihr die Scheiben von Arenen dreht

Das Limit für Fern-Raid-Pässe wird auf 20 erhöht (von Samstag, dem 16. März 2024 um 17:00 Uhr bis zum Sonntag, dem 17. März 2024 um 20:00 Uhr)

Kyogre und Shiny-Kyogre

Wie gehe ich am Raid-Tag am besten vor? Durch die erhöhte Anzahl an Raid-Pässen, bietet sich der folgende Ablauf an, um den Raid-Tag effektiv zu nutzen:

Proto-Kyogre herausfordern und besiegen

Arena-Scheibe von der Arena drehen, um einen neuen Pass zu erhalten

Nächste Arena ansteuern und den Vorgang wiederholen

Wie besiege ich Proto-Kyogre am schnellsten? Proto-Kyogre ist vom Typ Wasser. Damit sind Angreifer vom Typ Elektro und Pflanze sehr effektiv gegen dieses Pokémon. Wenn ihr noch auf der Suche nach guten Angreifern für den Kampf seid, werft einen Blick auf unsere Proto-Kyogre Konter-Guide.

Seid ihr mit euren Freunden vor Ort, um die Raids zu absolvieren, solltet ihr außerdem auf die Team-Play-Funktion zurückgreifen. Hierdurch könnt ihr einen zusätzlichen Angriffs-Vorteil erhalten.

Lohnt sich Proto-Kyogre? Proto-Kyogre ist der absolute Top-Angreifer vom Typ Wasser für Raids und Arenen. Es lohnt sich also sehr für euch, wenn ihr regelmäßig kämpfen geht. Die optimale Attacken-Kombination ist hierbei Kaskade als Schnell-Attacke und Ursprungswoge als Lade-Attacke. Für Ursprungswoge müsst ihr jedoch eine Top-Lade-TM einsetzen, um sie zu erhalten.

Was steckt im optionalen Ticket? Im Shop könnt ihr für den Raid-Tag auch ein optionales Ticket käuflich erwerben. Dieses kostet 5 $ (wird also vermutlich 5 € kosten) und bietet euch folgende Vorteile:

8 zusätzliche Raid-Pässe beim Drehen von Arenen

Erhöhte Chance auf Sonderbonbons XL

50 % mehr Erfahrung durch Raids

Doppelten Sternenstaub durch Raids

Was sagt ihr zu dem Raid-Tag? Werdet ihr daran teilnehmen und euch die seltene Proto-Energie für Kyogre sichern? Oder habt ihr bereits genug und seid eher auf der Jagd nach einem Shiny-Kyogre? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was für Events im März 2024 in Pokémon GO noch auf euch warten, werdet ihr dazu bei uns fündig.