Pokémon GO: Heute Raid-Stunde mit Voltolos – Sollte man dabei sein?

In Pokémon GO startet heute, am 24. März, die Raid-Stunde mit Voltolos. Wir zeigen euch die besten Konter und verraten, ob ihr die Stunde ausnutzen solltet.

Was ist eine Raid-Stunde? Dieses Event läuft jeden Mittwoch in Pokémon GO und stellt für eine Stunde die legendären Raids in den Fokus. Ihr könnt 60 Minuten lang auf fast jeder Arena einen Level-5-Raid absolvieren.

In dieser Woche dreht sich alles um die Tiergeistform von Voltolos. Das passt, denn aktuell läuft auch noch die Wetterwoche, mit der das stürmische Pokémon harmoniert.

Konter und Infos zur Raid-Stunde mit Voltolos

Wann läuft die Raid-Stunde? Das Event startet um 18:00 Uhr Ortszeit. Bereits einige Minuten vorher tauchen schwarze Raid-Eier auf den Arenen auf, die dann pünktlich um 18:00 Uhr schlüpfen. Um 19:00 Uhr sind dann die meisten Raids verschwunden.

Das sind die besten Konter: Voltolos ist schwach gegen die Typen Eis und Gestein. Die 5 besten Konter gegen die Tiergeistform sind:

Pokémon Moveset Rameidon Katapult und Steinhagel Rihornior Katapult und Felswerfer Galar-Flampivian Eiszahn und Lawine Mamutel Puderschnee und Lawine Terrakium Katapult und Steinhagel

Wie viele Trainer braucht man? Die Tiergeistform von Voltolos lässt sich bereits im Duo besiegen. Dafür braucht ihr allerdings die passenden Konter mindestens auf Level 40. Für die Raid-Stunde empfehlen wir euch mindestens 5 Trainer. Dadurch seid ihr schneller und könnt mehr Raids innerhalb der 60 Minuten absolvieren.

Denkt daran, dass ihr Spieler auch per Fern-Raid einladen könnt. Dadurch werden die geltenden Kontaktbeschränkungen nicht verletzt.

Wie geht es nach Voltolos weiter? Nach der Tiergeistform von Voltolos folgt die Tiergeistform von Boreos. Diese werdet ihr ab dem 30. März in den Level-5-Raids antreffen. Wie lange diese Form allerdings verfügbar bleibt, ist noch unklar.

Sollte man die Raid-Stunde ausnutzen?

Wie stark wird Voltolos? Die Tiergeistform ist deutlich besser als die Inkarnationsform. Kurz vor dem Release hat Niantic dem Pokémon noch bessere Attacken beigebracht, sodass es zumindest auf Platz 2 bei den besten Angreifern von Typ Elektro landet. Einzig Zekrom ist noch besser.

Gibt es Shiny Voltolos? Nein, die Tiergeistform gibt es nicht als Shiny. Nur die Inkarnationsform könnt ihr bereits in der Shiny-Form antreffen, doch dieses Pokémon gibt es aktuell nicht zu fangen. Shiny-Jäger kommen bei dieser Raid-Stunde also nicht auf ihre Kosten.

Sollte man also dabei sein? Wer nach starken Elektro-Angreifern sucht, der sollte die Raid-Stunde durchaus ausnutzen. Dazu kommt, dass man dabei perfekt einige XL-Bonbons für Voltolos sammeln kann. Wer dort also noch Bedarf hat, sollte dabei sein.

