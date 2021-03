In Pokémon GO ist die Wetterwoche gestartet. Sie hält neue Spawns, Quests und Raid-Bosse bereit. Eine große Überraschung wartet auf die Trainer, denn Rayquaza feiert sein Comeback.

Wie lange läuft die Wetterwoche? Das Event läuft noch bis zum 29. März um 20:00 Uhr. Ihr könnt die Boni also 5 Tage lang ausnutzen.

Mit dem Eventstart wurden einige Neuigkeiten bekannt. So kennt man nun alle Feldforschungen im Event und das Geheimnis rund um das Raid-Wochenende wurde gelüftet. Die Übersicht über die Boni zur Wetterwoche findet ihr hier:

Wetterwoche in Pokémon GO gestartet – Das müsst ihr wissen

Rayquaza feiert Comeback zum Raid-Wochenende

Wann kommt Rayquaza wieder? Das legendäre Drachen-Pokémon erscheint an diesem Samstag, also am 27. März, um 10:00 Uhr und verschwindet erst einen Tag später um 20:00 Uhr. Ihr könnt also das ganze Wochenende über nach Rayquaza-Raids Ausschau halten.

Was ist so besonders an Rayquaza? Das legendäre Pokémon gehört zu den besten Monstern in Pokémon GO. Unter den Drachen-Angreifern gibt es bisher keine bessere Alternative. Wer also einen starken Angreifer sucht, wird hier fündig.

Außerdem erscheint Rayquaza auch in der schillernden Form im Spiel und ist dadurch umso mehr beliebt. Shiny Rayquaza ist nämlich schwarz und unterscheidet sich deutlich vom normalen Rayquaza.

Quests und Begrenzte Forschung zur Wetterwoche

Das sind die neuen Feldforschungen: Insgesamt gibt es 6 besondere Quests rund um die Wetterwoche. Wir listen sie hier auf:

Fange 5 Pokémon vom Typ Flug Begegnung mit Wablu (kann Shiny sein)

Fange 7 Pokémon vom Typ Wasser Begegnung mit Schallquap

Verwende 7 Power-ups bei Pokémon 3 Sananabeeren

Fange 7 Pokémon von Typ Wasser, Elektro oder Käfer Begegnung mit Regen-Formeo (kann Shiny sein)

Fange 7 Pokémon von Typ Psycho, Flug oder Drache Begegnung mit Regen-Formeo (kann Shiny sein)

Gewinne 2 Raids Begegnung mit Emolga



Es gibt gleich 2 Feldforschungen, die euch eine Begegnung mit dem Regen-Formeo bescheren können. Die Quests solltet ihr auch mitnehmen, denn dadurch habt ihr gute Chancen auf das neue Shiny.

Das ist die Begrenzte Forschung: Passend zur Wetterwoche gibt es eine Begrenzte Forschung, die ihr für zahlreiche Belohnungen lösen könnt. Wir zeigen euch hier alle Schritte.

Wetterwoche (1/4)

Fange 10 Pokémon von den Typen Wasser, Elektro oder Käfer Begegnung mit Regen-Formeo*

Schieße einen Schnappschuss von einem Wasser-Pokémon 200 Sternenstaub

Verschicke 3 Geschenke an Freunde Begegnung mit Enton*

Belohnungen am Ende: Begegnung mit Wailmer*, 5 Pokébälle und 500 EP

Wetterwoche (2/4)

Fange 15 Pokémon von den Typen Wasser, Elektro oder Käfer Begegnung mit Regen-Formeo*

Verwende 7 Power-Ups bei Pokémon 3 Sananabeeren

Besiege 2 Team-GO-Rocket-Rüpel Begegnung mit Bamelin*

Belohnungen am Ende: Begegnung mit Regen-Formeo*, 7 Pokébälle und 500 EP

Wetterwoche (3/4)

Fange 15 Pokémon von den Typen Flug, Psycho oder Drache Begegnung mit Regen-Formeo*

Lande 5 gute Curveball-Würfe 600 Sternenstaub

Verdiene 5 Herzen mit deinem Kumpel Begegnung mit Fleknoil*

Belohnungen am Ende: Begegnung mit Schwallboss, 10 Pokébälle und 800 EP

Wetterwoche (4/4)

Fange 20 Pokémon von den Typen Flug, Psycho oder Drache Begegnung mit Regen-Formeo*

Lande 9 Curveball-Würfe in Folge 1200 Sternenstaub

Entwickle 3 Pokémon Begegnung mit Wablu*

Belohnungen am Ende: Begegnung mit Togetic, 12 Pokébälle und 1200 EP

Alle Pokémon, die wir mit einem Stern markiert haben, erscheinen auch in der Shiny-Form.

Welche Shinys gibt es? Überraschungen gibt es hier nicht. Einzig die Regen-Form von Formeo ist als neues Shiny ins Spiel gekommen. Ihr erkennt den Unterschied zur normalen Form ziemlich gut:

Das sind die Spawns: Die Spawns sind in 2 unterschiedliche Blöcke unterteilt. Noch bis zum 27. März erscheinen in der Wildnis vor allem Pokémon, die den Regen lieben. Dazu zählen unter anderem Loturzel, Quapsel oder Glibunkel. Richtig dicke Überraschungen gibt es hier nicht, doch Shiny-Jäger können hier einige Pokémon jagen.

Die Spawns, die ab dem 27. März erscheinen, sind ebenfalls teilweise bekannt. Dazu zählen unter anderem Panzaeron, Schwalbini und Dusselgurr. Weitere Infos zu diesen Spawns gibt es erst am 27. März.

Neue Raid-Bosse zur Wetterwoche

Das sind die neuen Bosse: Passend zur Wetterwoche gibt es auch neue Pokémon in den Raids. Wir zeigen euch hier die komplette Liste:

Raid-Stufe Raidbosse 1 Kramurx*

Sheinux*

Flegmon*

Zapplardin 3 Schlurp*

Pelipper

Schwalboss

Quappo 5 Voltolos (Tiergeistform) Mega Mega-Voltenso*

Mega-Hundemon*

Mega-Rexblisar*

Wie geht es weiter in Pokémon GO? Die Wetterwoche ist das letzte große Event im Monat März. Für den April ist bereits der Community Day bekannt, doch weitere Events noch nichts. Die Infos zum Community Day findet ihr allerdings hier:

