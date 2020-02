Zum Start des Events rund um den Pokémon Day gibt es auch neue Raid-Bosse in Pokémon GO. Wir zeigen euch, welche Bosse sich besonders lohnen.

Warum gibt es neue Bosse? Boreos ist aus den Raids verschwunden und macht Platz für Rüstungsmewtu. Das legendäre Pokémon bringt dann gleich einen neuen Schwung an Bossen mit.

Diesmal gibt es auch erstmalig Klon-Pokémon in Raids. Diese findet ihr auf der Stufe 4.

Alle neuen Raid-Bosse zum Pokémon Day

Nachfolgend zeigen wir euch alle Raid-Bosse, die ihr aktuell finden könnt. Als legendärer Boss ist nur Rüstungsmewtu zugänglich und in den EX-Raids ist weiterhin Regigigas.

Raid-Level Pokémon Level-1-Raid (rotes Ei) Lichtel

Praktibalk

Partyhut-Bisasam*

Partyhut-Glumanda*

Partyhut-Schiggy* Level-2-Raid (rotes Ei) Pinsir*

Alola-Kokowei*

Trunfugil*

Kleoparda

Flunkifer* Level-3-Raid (gelbes Ei) Alola-Raichu*

Sichlor*

Papinella

Tohaido

Skuntank Level-4-Raid (gelbes Ei) Klon-Bisaflor

Klon-Glurak

Klon-Turtok

Alola-Knogga* Level-5-Raid (schwarzes Ei) Rüstungsmewtu

Alle Pokémon mit einem Stern (*) können auch als Shiny angetroffen werden.

Mewtu mit Rüstung ist wieder da!

So kommt ihr an die Klon-Pokémon: Die Endentwicklungen der Starter gibt es als Klon-Version nur in Level-4-Raids. Die Vorentwicklungen gibt es gar nicht in der Klon-Version.

Pikachu als Klon-Pokémon könnt ihr per Schnappschuss bekommen. Das funktioniert genauso wie bei Farbeagle.

Welche Raid-Bosse lohnen sich? In den Level-1-Raids sind Lichtel und Praktibalk richtig gut. Ihre Weiterentwicklungen gehören zu den besten Angreifern im Spiel.

Meistagrif, die Endentwicklung von Praktibalk, ist einer der besten Kampf-Angreifer.

Mit Pinsir und Sichlor gibt es noch die besten Käfer-Angreifer beziehungsweise die Vorentwicklung davon. Wer noch Bedarf an Käfer-Angreifern hat, sollte zuschlagen.

Die Klon-Pokémon können allesamt die Attacken vom Community Day lernen. Diese Angriffe machen alle 3 Starter deutlich besser. Besonders lohnenswert ist Bisaflor mit Flora-Statue. Glurak mit Lohekanonade und Turtok mit Aquahaubitze sind vor allem im PvP stark. Außerdem gibt es diese Klon-Pokémon nur kurzzeitig. Die Raids lohnen sich also.

Wie lange bleiben die Raid-Bosse? Den nächsten Wechsel wird es vermutlich zum Ende des Events geben. Die Feierlichkeiten enden am 2. März um 22 Uhr, also nächsten Montag.

Danach dürfte es auch wieder einen neuen legendären Raid-Boss geben, der vielleicht endlich wieder gut ist.

