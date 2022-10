Pokémon GO: 2 Monster im Halloween-Event ärgern Trainer – Weil sie fehlen

Overwatch 2 will euch mit Koop-Mission und Skins in Gruselstimmung bringen – Zeigt Halloween-Event im Trailer

Was haltet ihr von dem aktuellen Halloween-Event? Seid ihr zufrieden mit den aktuellen Spawns, oder würdet ihr euch andere Monster wünschen? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Lob gab es hingegen für die Anpassungen der Halloween-Map in Pokémon GO, mit Kürbissen, Leuchteffekten und sogar einem Vorteil für farbenblinde Spieler bei PokéStops.

Im Subreddit merkt ein Trainer an, dass eine begrenzte Forschung mit Kryppuk das Halloween-Event besser gemacht hätte. Ein anderer kommentiert, dass er noch auf einen Forschungstag mit Kryppuk gehofft hatte – bislang erfolglos: „Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie uns eine einzige (bezahlte) Begegnung für das ganze Jahr geben würden“ (via reddit ).

Doch im jetzigen Halloween-Event gibt es nach aktuellem Stand nur eine einzige Kryypuk-Begegnung – aus der 6-Euro-Forschung im Shop . Ohne dieses Ticket trifft man gerade kein Kryppuk, weder in der Wildnis, noch in Raids oder Forschungen.

Es ist ein beliebtes Monster mit einem interessanten Shiny, das man in der Regel nur im Oktober bei Pokémon GO kriegt.

Das ist in Pokémon GO los: Der zweite Teil des Halloween-Events ist gestartet und brachte ein paar neue Inhalte. So sind nun unter anderem kostümierte Vulpix, Gengar und Irrbis unterwegs, letzteres neuerdings auch in der Shiny-Version.

In Pokémon GO läuft gerade das Halloween-Event mit einem Fokus auf Spawns voller Geister- und Gruselmonster. Doch zwei Pokémon fehlen einigen Trainern aktuell.

