Pokémon GO: Heute ist Raid-Stunde mit Dialga – Lohnt sie sich?

In Pokémon GO findet heute, am 28. Juli 2021, wieder die allwöchentliche Raid-Stunde statt. Heute werdet ihr in den Level-5-Raids Dialga gegenüberstehen. Wir haben uns angesehen, ob sich die Raid-Stunde lohnt und welche Konter ihr gegen Dialga einsetzen solltet.

Was ist eine Raid-Stunde? Jeden Mittwoch findet für die Trainer in Pokémon GO ein einstündiges Raid-Event statt. In dieser Zeit starten in fast allen Arenen Level-5-Raids, in denen ihr auf legendäre Pokémon treffen könnt.

In dieser Woche erwartet euch als Raid-Boss das legendäre Pokémon Dialga. Wir zeigen euch, welche Konter ihr gegen Dialga am besten einsetzen solltet.

Raid-Stunde mit Dialga – Infos und Konter

Wann geht es los? Wie jeden Mittwoch beginnt auch heute die Raid-Stunde um 18:00 Uhr. Zuvor werdet ihr über den Arenen bereits schwarze Eier sehen, aus denen der Raid-Boss pünktlich schlüpfen wird. Nach einer Stunde, also um 19:00 Uhr, ist das kurze Event auch schon wieder vorbei und die Raids werden weniger.

Gibt es Shiny Dialga? Ja, seit dem Start des ersten Hyperbonuses am 23. Juli 2021, könnt ihr Dialga endlich auch in seiner schillernden Form im Spiel begegnen. Ihr könnt es durch seine grüne Farbe deutlich von der normalen Form unterscheiden.

Dialga normal (links) und als Shiny (rechts)

Diese Konter solltet ihr nutzen: Dialga ist ein legendäres Pokémon aus der 4. Generation und gehört zum Typ Stahl und Drache. Es hat somit eine besondere Schwäche bei Angriffen vom Typ Boden und Kampf. Diesen Vorteil solltet ihr deshalb im Raid nutzen und entsprechende Pokémon einsetzen.

Mit Hilfe der Übersicht von Pokebattler haben wir euch die besten Konter gegen Dialga zusammengefasst (via pokebattler.com).

Pokémon Moveset Lucario Konter & Auraspähre (Crypto)-Machomei Konter & Wuchtschlag Meistagrif Konter & Wuchtschlag Stalobor Lehmschelle & Schlagbohrer (Crypto)-Hariyama Konter & Wuchtschlag Groudon Lehmschuss & Erdbeben Demeteros Lehmschuss & Erdbeben/Erdkräfte Rihornior Lehmschelle & Erdbeben Kapilz Konter & Wuchtschlag (Crypto)-Mamutel Lehmschelle & Dampfwalze

Demeteros ist sowohl in seiner Tiergeistform, als auch in seiner Inkarnationsform bestens als Konter gegen Dialga geeignet. Nutzt bei der Tiergeistform als Lade-Attacke am besten Erdbeben. Für die Inkarnationsform empfehlen wir euch Erdkräfte.

Wenn ihr eine Mega-Entwicklung im Raid einsetzen wollt, dann nutzt diese:

Mega-Schlapor mit Fußkick & Fokusstoß

Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel & Lohekanonade

Wie viele Trainer braucht man? Mit den effektivsten Kontern könnt ihr Dialga bereits mit 3 Trainern besiegen. Wir empfehlen euch mindestens 4 Spieler für den Raid. Je größer eure Gruppe ist, desto entspannter wird es. Nutzt dazu auch die Möglichkeit euch Freunde per Fern-Raid einzuladen oder nehmt selbst mit euren Fern-Raid-Pässen an anderen Raids teil.

Lohnt sich die Raid-Stunde?

Dialga gehört zu den legendären Monstern, die man im Spiel bislang nur selten antreffen konnte. Aufgrund seiner hohen Angriffswerte gehört es zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Es ist somit bestens für den Einsatz im Raid geeignet und auch in der PvP-Liga kann es sich sehen lassen.

Wer noch kein starkes Dialga hat oder noch ein paar Bonbons benötigt, sollte diese Gelegenheit auf jeden Fall nutzen. Außerdem gibt es die schillernde Variante erst seit kurzen im Spiel, deshalb ist das eure Chance eines zu ergattern.

Wie geht es weiter? Um Dialga zu fangen, werdet ihr auch in den nächsten Tagen noch ein paar Gelegenheiten haben, denn es bleibt noch bis zum 06. August 2021 als Raid-Boss im Spiel. Außerdem läuft bis zum 03. August auch noch der erste Hyperbonus, den ihr zum GO Fest erspielt habt. Welches Pokémon die Community im letzten Hyperbonus-Event vermutet, haben wir uns angesehen und für euch zusammengefasst.

Werdet ihr heute an der Raid-Stunde teilnehmen? Oder konntet ihr bereits ein schillerndes Exemplar von Dialga ergattern? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier, auf MeinMMO, in die Kommentare.