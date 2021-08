Pokémon GO startet heute eine Bonus-Raidstunde – Alle Infos

In Pokémon GO läuft heute, am 30. August, eine weitere Raidstunde mit Zamazenta. Wir zeigen euch die wichtigsten Konter und für wen sich das Event lohnt.

Was ist das für ein Event? In der Regel laufen Raid-Stunden bei Pokémon GO jeden Mittwoch in der Woche. Doch hin und wieder gibt es zusätzliche Events, die euch die Möglichkeit geben, viele legendäre Raids zu absolvieren.

Heute startete eine Raidstunde mit Zamazenta und wir zeigen euch die wichtigsten Infos, die ihr fürs Event braucht.

Zamazenta Konter und alle Infos zum Event

Wann geht es los? Eine Raid-Stunde startet bei Pokémon GO immer um 18:00 Uhr und ist dann eine Stunde lang aktiv. Gegen 19:00 Uhr wird das Event dann beendet und die “normalen” Raids erscheinen wieder.

Was passiert da? Nach dem Start des Events findet ihr nahezu auf jeder Arena im Spiel Zamazenta-Raids. Die Raid-Eier erscheinen etwa eine Viertelstunde vor Start des Events und kündigen die Raids für euch an.

Das müsst ihr zu Zamazenta wissen: Das Pokémon findet ihr seit Donnerstag, dem 26. August, in Pokémon GO. Es ist das Gegenstück zu Zacian und repräsentiert in der Spielereihe “Schwert und Schild” den Schild. Zamazenta kann zwei verschiedene Formen annehmen: Heldenhafte Kriegerform und König des Windes. Aktuell findet ihr es in der Heldenhaften Kriegerform.

Die besten Konter: Zamazenta gehört zum Typ Kampf und ist deshalb besonders anfällig gegen Angriffe der Typen Flug, Psycho und Fee.

Zu den stärksten Angreifern gehören:

(Crypto) Mewtu mit Psychoklinge und Psychostoß

(Crpyto) Lavados mit Flügelschlag und Himmelsfeger

(Crypto) Kokowei mit Konfusion und Psychokinese

(Crypto) Metagross mit Zen-Kopfstoß und Psychokinese

(Crypto) Guardevoir mit Konfusion und Psychokinese

In unserem Konter-Guide zu Zamazenta in Pokémon GO zeigen wir euch weitere starke Angreifer im Raid.

Lohnt sich das? Zamazenta ist aktuell noch kein herausragender Angreifer. Dafür gibt es noch nicht die richtigen Movesets im Spiel. Im PvP hingegen ist es in der Meisterliga bereits recht stark. Generell lohnt sich die Raidstunde heute für euch, wenn ihr noch kein Exemplar dieses Pokémon besitzt, aber gern eins haben wollt.