In Pokémon GO trefft ihr ab heute, den 26. August 2021, erstmals auf das legendäre Pokémon Zamazenta. Es wird euch als Raid-Boss in seiner heldenhaften Kriegerform in den Level-5-Raids gegenüberstehen. Wir von MeinMMO zeigen euch die besten Konter, die ihr gegen Zamazenta nutzen solltet.

Wann könnt ihr auf Zamazenta treffen? Im Rahmen des 3. Hyperbonus-Events könnt ihr in den Level-5-Raids in folgendem Zeitraum gegen Zamazenta kämpfen:

von Donnerstag, den 26. August 2021, um 10:00 Uhr Ortszeit

bis Mittwoch, den 01. September 2021, um 10:00 Uhr Ortszeit

Zamazenta (heldenhafte Kriegerform) – Alle Infos und Konter

Was ist das für ein Pokémon? Zamazenta ist ein legendäres Pokémon aus der 8. Generation. Es ist das Gegenstück zu Zacian und repräsentiert in der Spielreihe “Schwert und Schild” den Schild. Zamazenta kann ähnlich wie Zacian folgende zwei Formen annehmen: “heldenhafte Kriegerform” und “König des Schildes”. In Pokémon GO findet ihr es derzeit nur in seiner heldenhaften Kriegerform.

Zamazenta in seiner heldenhaften Kriegerform (links) und als König des Schildes (rechts) via pokemon.com

Gibt es Zamazenta als Shiny? Nein, Zamazenta ist noch nicht in seiner schillernden Form in Pokémon GO erhältlich.

Nutzt diese Konter gegen Zamazenta (heldenhafte Kriegerform)

Zamazenta (heldenhafte Kriegerform) stammt vom Typ Kampf. Es ist deshalb besonders schwach gegen die Angriffe der Typen Flug, Psycho und Fee. Diese Schwäche solltet ihr auf jeden Fall nutzen und auf entsprechende Angreifer setzen.

Wir haben uns mit Hilfe der Übersicht von Pokebattler angesehen, welches die besten Konter gegen Zamazenta sind und haben diese für euch zusammengefasst (via pokebattler.com):

Pokémon Moveset (Crypto-) Mewtu Psychoklinge und Psychostoß Mewtu Konfusion und Psychostoß (Crypto-) Lavados Flügelschlag und Himmelsfeger (Crypto-) Metagross Zen-Kopfstoß und Psychokinese (Crypto-) Simsala Konfusion und Psychokinese (Crypto-) Ho-Oh Kraftreserve und Sturzflug (Crypto-) Guardevoir Konfusion und Psychokinese (Crypto-) Kokowei Konfusion und Psychokinese (Crypto-) Zapdos Donnerschock und Bohrschnabel (Crypto-) Staraptor Flügelschlag und Sturzflug (Crypto-) Galagladi Konfusion und Psychokinese

Mega-Entwicklungen als Konter: Auch die eine oder andere Mega-Entwicklung eignet sich sehr gut als Konter gegen Zamazenta. Möchtet ihr eine im Kampf nutzen, dann greift auf diese Monster zurück:

Mega-Tauboss mit Windstoß und Sturzflug

Mega-Gengar mit Schlecker und Psychokinese

Mega-Lahmus mit Konfusion und Psychokinese

Lohnt sich Zamazenta (heldenhafte Kriegerform)?

Anhand der Übersicht von gamepress zeigt sich, dass Zamazenta genau die gleichen Werte aufweist wie Zacian (via gamepress.gg). Es ist somit stark im Angriff und der Verteidigung, hat aber nur eine durchschnittliche Ausdauer. Ähnlich wie Zacian kann es außerdem verschiede Sofort- und Lade-Attacken erlernen.

Da Zamazenta in seiner heldenhaften Kriegerform vom Typ Kampf ist, würde sich ein Moveset aus entsprechenden Attacken anbieten. Das ist im Moment allerdings nicht der Fall. So kann Zamazenta auf keine einzige Sofort-Attacke vom Typ Kampf zurückgreifen.

Das macht es für den Einsatz in Raids etwas weniger interessant. In der PvP-Liga sieht es hingegen schon etwas besser aus. Vor allem in der Meisterliga gehört es laut PvPoke zu den besten Pokémon vom Typ Kampf (via pvpoke.com). Dennoch gibt es auch hier Monster, die nochmal besser für den Einsatz geeignet sind.

Da es Zamazenta zum ersten Mal in Pokémon GO zu fangen gibt, solltet ihr euch aber auf jeden Fall ein Exemplar für euren Pokédex sichern.

Nehmt ihr an den Raids mit Zamazenta teil? Und welche Konter nutzt ihr, um es zu besiegen? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier in die Kommentare und tauscht euch auf MeinMMO mit anderen Trainern aus.

