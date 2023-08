Pokémon GO: Guide zum Community Day mit Froxy im August 2023

Am 13. August läuft in Pokémon GO der Community Day mit Froxy. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Inhalte euch genau erwarten, ob es sich lohnt und wie ihr das Event mit dem kleinen Blubbfrosch-Pokémon optimal nutzen könnt.

Um welches Event geht es? Jeden Monat veranstaltet Pokémon GO einen sogenannten Community Day, bei dem ein zuvor festgelegtes Monster in den Mittelpunkt gerückt wird und einige Stunde an gefühlt jeder Ecke im Spiel spawnt. Hinzu kommt eine erhöhte Shiny-Rate sowie der eine oder andere hilfreiche Bonus.

Im Community Day August könnt ihr euch über Begegnungen mit Froxy freuen. Was euch außerdem an diesem Tag erwartet und wie ihr das Event am besten nutzt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Community Day im August 2023 mit Froxy – Start & Boni

Was? Community Day mit Froxy

Wann? Sonntag, den 13. August 2023, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Froxy wird überall wild zu finden sein

Exklusive Attacke: Aquahaubitze, wenn ihr Amphizel zu Quajutsu während des Events oder bis 22:00 Uhr weiterentwickelt

Neue Attacke: Wasser-Shuriken, kann Quajutsu mit Start des Events erlernen

Boni:

– 3-facher Sternenstaub beim Fangen

– doppelte Bonbons beim Fangen

– doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen (für Trainer ab Level 31)

– Lockmodule halten 3 Stunden

– Rauch lockt 3 Stunden Monster an (außer Abenteuerrauch)

– bis zu 5 Überraschungen aus Schnappschüssen

– Neue Event-Sticker mit Froxy aus PokéStops und Geschenken

– Event-Feldforschungen zu Froxy



Boni bis 22:00 Uhr Ortszeit:

– ein zusätzlicher Spezialtausch (max. 3 am Tag)

– 50 % geringere Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

Ihr könnt zum Community Day mit Froxy also wieder 3 ganze Stunden lang Pokémon fangen und die entsprechenden Boni nutzen. Die Tausch-Boni sowie das Erlernen der exklusiven Attacke Aquahaubitze, können dabei sogar bis 22:00 Uhr Ortszeit genutzt werden.

Inhalte im Ingame-Shop: Darüber hinaus könnt ihr euch auch noch den einen oder anderen Community Day-Inhalt im Ingame-Shop und teilweise im Web-Shop von Pokémon GO sichern. Folgendes erwartet euch dort:

Event-Ticket zur Spezialforschung Blubberblasen rund um den C-Day mit Froxy für etwa 1,00 Euro

rund um den C-Day mit Froxy für etwa 1,00 Euro Event-Sticker mit Froxy

Community-Day-Box

Besondere Raids der Stufe 4: Wie ihr das von anderen Community Days bereits kennt, wird es auch im Anschluss an den C-Day mit Froxy bis 22:00 Uhr wieder besondere Level-4-Raids geben. In diesen könnt ihr ausschließlich vor Ort gegen Amphizel kämpfen und euch neben dem Monster nach einem Sieg auch für 30 Minuten weitere Froxy-Spawns sichern.

Für wen lohnt sich der Community Day mit Froxy?

Kann man Shiny-Froxy fangen? Ja, Froxy wird erstmals in seiner schillernden Form im Spiel zu fangen sein. Während des Community Days wird die Shiny-Rate außerdem erhöht sein, weshalb eure Chancen zusätzlich gut stehen, dem einen oder anderen Exemplar zu begegnen. Ihr erkennt es an seinem hellblauen Körper.

Froxy, Amphizel und Quajutsu normal (oben) und als Shiny (unten)

Wie stark ist Froxy? Besonders stark ist Froxy nicht. Und auch seine Weiterentwicklung Amphizel kann in der GO Kampfliga und in Raids nicht überzeugen. Durch die exklusive Lade-Attacke Aquahaubitze wird das bei Quajutsu aber nach dem Community Day anders aussehen. Damit kann es nämlich besonders in Raids überzeugen und sich einen Platz unter den besten Angreifern in Pokémon GO sichern.

Wer sollte den C-Day nutzen? Der Community Day mit Froxy ist vor allem für alle Trainer interessant, die sich das neue Shiny sichern wollen. An diesem Tag stehen eure Chancen darauf richtig gut.

Und auch Trainer, die noch ein starkes Wasser-Pokémon für ihr Raid-Team suchen, was schnell und leicht hochgelevelt werden kann, sind bei diesem Event genau richtig. Vergesst aber nicht, es rechtzeitig zu entwickeln, damit ihr euch auch die starke Lade-Attacke sichern könnt, ohne eine Top-Lade-TM nutzen zu müssen.

Darüber hinaus solltet ihr den Sternenstaub-Bonus nutzen, den es zum Event geben wird. So erhaltet ihr für jedes gefangene Pokémon den 3-fachen Sternenstaub. In Kombination mit Sternenstücken sowie Rauch und Lockmodulen kann sich das richtig lohnen.

Weitere starke Angreifer in Pokémon GO seht ihr im nachfolgenden Video:

So nutzt ihr den Community Day mit Froxy am besten

Schafft Platz: Wer jede Menge Froxy fangen will, der braucht auch den entsprechenden Platz. Mistet euren Pokémon-Beutel also am besten rechtzeitig aus. Das geht mit den Tag- und Filter-Funktionen im Spiel ganz einfach. So könnt ihr mit der Eingabe 0*,1*,2* schnell nach allen Monster sortieren, die eine Bewertung von 2 Sternen oder schlechter haben.

Welche Items sind wichtig? Natürlich werden zu diesem Event auch verschiedene Items benötigt. Folgende solltet ihr bereithalten:

Bälle: Wer den ganzen Tag spielen will, der sollte mindestens 200 Bälle auf Vorrat haben, um sich nicht direkt wieder neue erdrehen zu müssen. Für widerspenstige Exemplare bieten sich besonders Hyperbälle an. Wie ihr Bälle in Pokémon GO bekommt, zeigen wir hier.

Wer den ganzen Tag spielen will, der sollte mindestens 200 Bälle auf Vorrat haben, um sich nicht direkt wieder neue erdrehen zu müssen. Für widerspenstige Exemplare bieten sich besonders Hyperbälle an. Wie ihr Bälle in Pokémon GO bekommt, zeigen wir hier. Sananabeeren: Wollt ihr euer Froxy entwickeln oder hochleveln, dann benötigt ihr jede Menge Bonbons. Um zusätzliche zu sammeln, könnt ihr beim Fangen Sananabeeren füttern, um die doppelte Menge zu bekommen.

Wollt ihr euer Froxy entwickeln oder hochleveln, dann benötigt ihr jede Menge Bonbons. Um zusätzliche zu sammeln, könnt ihr beim Fangen Sananabeeren füttern, um die doppelte Menge zu bekommen. Sternenstücke: Um den Sternenstaub-Bonus optimal zu nutzen, bietet es sich an, Sternenstücke zu aktivieren. Diese halten jeweils 30 Minuten und bringen euch 50 % mehr Sternenstaub. Kombiniert das am besten auch mit dem Einlösen von entsprechenden Forschungsaufgaben.

Um den Sternenstaub-Bonus optimal zu nutzen, bietet es sich an, Sternenstücke zu aktivieren. Diese halten jeweils 30 Minuten und bringen euch 50 % mehr Sternenstaub. Kombiniert das am besten auch mit dem Einlösen von entsprechenden Forschungsaufgaben. Rauch & Lockmodule: Damit ihr noch mehr Froxy bekommt, könnt ihr einen Rauch nutzen oder Lockmodule setzen. Beides wirkt 3 Stunden und deckt somit den gesamten Event-Zeitraum ab.

Welche Mega-Pokémon lohnen sich? Damit ihr noch mehr Bonbons sammeln könnt, bietet sich auch das Aktivieren einer Mega-Entwicklung an. Achtet hierbei darauf, dass sie den gleichen Typen besitzt wie Froxy, also Wasser. Beim Fangen des kleinen Froschs könnt ihr dann mehr Bonbons sammeln. Folgende Entwicklungen könnt ihr nutzen:

Mega-Garados (Typ Wasser & Unlicht)

Mega-Turtok (Typ Wasser)

Mega-Lahmus (Typ Wasser & Psycho)

Mega-Sumpex (Typ Wasser & Boden)

Wie gefallen euch die Inhalte des Community Days mit Froxy? Welcher Bonus gefällt euch am besten? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

Im August erwartet euch noch ein weiteres Highlight in Pokémon GO. Wir zeigen euch alle Inhalte vom GO Fest 2023.