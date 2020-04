In Pokémon GO ist das Kumpel-Event gestartet und bringt neue Quests, Raid-Bosse und sogar Fleknoil in der Wildnis. Wir geben euch die Übersicht über alle Neuerungen.

Das ist das Kumpel-Event: Eine Woche lang könnt ihr jetzt Boni rund um euren Kumpel erhalten. Passend dazu gibt es noch bis zum 27. April Pokémon wie Volbeat, Illumise und Fleknoil in Quests und in der Wildnis. Außerdem gibt es ganz neue Raid-Bosse.

Das Event läuft in Deutschland erst seit wenigen Stunden, doch in anderen Ländern ist es schon einen halben Tag live, weshalb man viel über die Spawns und Boni sagen kann.

Kumpel-Event mit Fleknoil, Volbeat und Illumise

Das sind die Quests: Insgesamt gibt es 4 neue Quests, die sich ausschließlich um euren Kumpel drehen. Am Ende gibt es Pokémon als Belohnung:

Gib deinem Kumpel einen Snack Belohnung: Begegnung mit einem Alola-Mauzi

Lande einen Schnappschuss von deinem Kumpel Belohnung: Begegnung mit einem Volbeat

Spiele mit deinem Kumpel Belohnung: Begegnung mit einem Illumise

Verdiene einen Bonbon beim Laufen mit deinem Kumpel Belohnung: Begegnung mit einem Fleknoil



Jede Quest davon ist durchaus lohnenswert. Illumise, Volbeat und Alola-Mauzi gibt es allesamt als Shiny und die dazugehörigen Feldforschungen sind schnell gelöst. Fleknoil hingegen gab es bisher nur für einen Monat im Forschungsdurchbruch. Es ist also durchaus ein seltenes Pokémon.

Pokémon GO: Neues regionales Monster für Deutschland kommt – aber nur kurz

Welche neuen Shinys gibt es? Große Überraschungen bleiben aus. Dennoch gibt es nun erstmalig Volbeat und Illumise als Shiny zu fangen.

Außerdem kann man Alola-Mauzi als Shiny in der Wildnis fangen. Das Alola-Pokémon ist normalerweise nicht in der Wildnis zu finden.

Freut euch auf diese Spawns: Neben den oben angesprochenen Shinys, gibt es auch weitere interessante Spawns. So erscheinen Pokémon wie Chaneira, Barschwa und Yorkleff vermehrt in der Wildnis. Wer dort noch Shinys braucht, sollte die Chance im Event nutzen.

Diese Raid-Bosse gibt es: Das Kumpel-Event bringt auch ganz neue Raid-Bosse ins Spiel. Wir zeigen euch hier die Liste:

Raid-Level Pokémon Level-1-Raid (rotes Ei) Evoli*

Alola-Vulpix*

Snubbull*

Petznief

Wattzapf Level-2-Raid (rotes Ei) Roselia*

Lumineon

Terribark

Lanturn

Mantax Level-3-Raid (gelbes Ei) Arkani

Alola-Raichu*

Starmie

Aquana

Rexblisar Level-4-Raid (gelbes Ei) Alola-Knogga*

Togetic

Kappalores

Lapras* Level-5-Raid (schwarzes Ei) Demeteros

Welche Bosse lohnen sich? Highlight dieser Bosse ist Demeteros. Das legendäre Pokémon ist der beste Boden-Angreifer im Spiel und lohnt sich durchaus.

Mit Togetic hat man noch ein starkes Pokémon für die PvP-Liga. Die Weiterentwicklung Togekiss ist eines der besten Monster in der Meister-Liga.

Wie sieht es mit den Kumpel-Boni aus? Die Distanz für einen Kumpel-Bonbon ist halbiert worden. Ihr müsst also beispielsweise nur 2,5 Kilometer laufen, um einen Bonbon für Kaumalat oder Kapuno zu finden.

Außerdem kann euer Kumpel deutlich schneller aufgeregt sein. Auf reddit berichten Spieler, dass man nur 11 Interaktionen braucht, um seinen Kumpel aufgeregt sein zu lassen. Das geht also deutlich schneller als üblich.

Wie ihr euren Kumpel am besten aufgeregt bekommt, erfahrt ihr hier. Levelt ihr also fleißig hoch, damit ihr von mehr Boni profitieren könnt.