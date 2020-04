In Pokémon GO könnt ihr manche Monster nur an bestimmten Orten fangen. Gleich zwei Pokémon sind nächste Woche aber weltweit zu bekommen.

Um diese Pokémon geht es: Zuletzt hatte ein Leak bereits angedeutet, dass die beiden Käfer Volbeat und Illumise demnächst weltweit auftauchen könnten. Mit dem neuen Kumpel-Event in der nächsten Woche ist das dann auch der Fall: Beide tauchen für den Eventzeitraum vom 21. April bis 27. April überall auf.

Illumise und Volbeat schnappen – auch als Shiny

Das ändert sich hier: Normalerweise kann man von beiden Monstern in Deutschland nur eines schnappen – nämlich Volbeat. Das ist das regionale Pokémon dieses Duos für Europa, Asien und Ozeanien. Illumise gibt es normalerweise nur in Nord- und Südamerika sowie Afrika.

Wer also noch ein Illumise in seiner Sammlung vermisst, kann während des Events also zuschlagen. Beide Pokémon spielen hinsichtlich Kämpfen keine Rolle: In der Liste der besten PvP-Monster sind sie nicht vertreten und auch in Raids und Arenen solltet ihr lieber auf andere Pokémon setzen. Für den Pokédex sollte man sich aber auf jeden Fall zumindest ein Exemplar schnappen, wenn man sie noch nicht hat. Vor allem, da die beiden Käfer nach dem Event wieder in ihre jeweiligen Regionen flattern werden.

Auch die Shinys könnt ihr euch sichern

Beide Monster werden erstmals, wie von vielen Trainern bereits vermutet, auch als Shiny zu bekommen sein. Damit dürften auch viele Trainer, die bereits ein Volbeat oder Illumise haben, einen Anreiz zum Suchen und Fangen bekommen.

Wie kann man Volbeat und Illumise bekommen? Beide Pokémon könnt ihr in der Wildnis schnappen. Allerdings stecken beide auch in Eiern und können als Belohnung für Feldforschungen auftauchen. Es dürfte also insgesamt nicht allzu schwer werden, sich die regionalen Pokémon zu sichern.