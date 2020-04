In Pokémon GO startet das neue „Kumpelspaß-Event“. Das bringt euch einiges an Boni und gibt euch die Möglichkeit, eure Pokémon schnell zu trainieren.

Wann startet das Kumpel-Event? Das Kumpelspaß-Event startet am Dienstag, den 21. April, um 8:00 Uhr morgens. Es läuft dann eine knappe Woche bis Montag, den 27. April um 22:00 Uhr. Ihr habt also jede Menge Zeit, die starken Boni des Events auszunutzen.

Kumpel bringen Geschenke und werden schnell stärker

Das ändert sich bei den Kumpel-Pokémon: Im Laufe des Events nehmen eure Kumpel-Pokémon eine zentrale Rolle ein. Sie werden euch öfter Überraschungen in Form von Items und Souvenirs bringen. Darüber hinaus können eure Kumpel euch auch eine „neue Art von Geschenk“ bringen.

Um was für eine Art von Geschenk es sich dabei handelt, ließ Niantic in der Ankündigung noch offen. Dataminer hatten zuletzt allerdings Hinweise gefunden, dass Kumpel euch demnächst mit Geschenken für eure Freunde versorgen könnten. Dies stimmt mit einer Niantic-Ankündigung überein, die weitere Features für das Spielen von Zuhause aus vorstellten. Es liegt also nahe, dass es sich bei den „neuen Geschenken“ um verschickbare Geschenke handeln könnte.

Eure Kumpel könnt ihr nun schnell verbessern

Dazu wird die Distanz für Kumpel-Bonbons und Herzen halbiert. Ihr könnt das Event also gut ausnutzen, um Bonbons zu verdienen und eure selteneren Pokémon hochzuleveln. Darüber hinaus bleiben eure Kumpel doppelt so lange auf der Karte, wenn ihr sie gefüttert habt und erreichen schneller den Status „aufgeregt“.

Welche Boni stecken noch in dem Event? Während des Events bekommt ihr doppelte XP für sämtliche Entwicklungen, was gut zum Bonbon-Bonus passt. Dazu kommen Feldforschungen, die euch Sternenstaub und Begegnungen mit Event-Pokémon ermöglichen.

Diese Pokémon stecken im Event: Bei den Event-Monstern handelt es sich um Alola-Mauzi, die beiden regionalen Pokémon Illumise und Volbeat sowie Fleknoil. Letzteres könnt ihr erstmals in der Wildnis schnappen. In 5KM-Eiern findet ihr vermehrt:

Alola-Mauzi

Evoli

Barschwa

Wattzapf

Yorkleff

Die trefft ihr, mit Ausnahme von Evoli, auch verstärkt in der Wildnis. Dazu kommt auch Chaneira öfter in der Wildnis vor.

Damit könnt ihr euch nahezu eine ganze Woche lang starke Event-Boni und auch viele verschiedene Pokémon sichern. Nur wenige Tage später steht dann schon der Community Day mit Abra an!