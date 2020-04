Regionale Pokémon in Pokémon GO zu schnappen, ist oft mit weiten Wegen oder Tauschgeschäften verbunden. Demnächst könnte euer Pokédex aber um einen Eintrag reicher werden.

Das ist der Leak: Die Dataminer von den Pokeminers haben wieder einmal einen Leak (via Reddit) aufgestöbert. In diesem wurde unter anderem das Rauch-Event angedeutet, ein Hinweis auf den nächsten Community Day gefunden und auch in Sachen Fern-Raids gab es Neuigkeiten.

Auch regionale Pokémon spielen in dem Leak eine Rolle. Genauer: Die beiden Monster Volbeat und Illumise. Im Code fand sich laut Pokeminers folgende Zeile:

volbeat_illumise-all-regions

Der weist darauf hin, dass beide Monster demnächst weltweit in der Wildnis auftauchen könnten. Möglich also, dass bald ein neuer Pokédex-Eintrag ansteht.

Landen die Käfer bald überall?

Illumise bisher schwer zu bekommen

So war die Situation bisher: Volbeat und Illumise gehören zu der Liste regionaler Pokémon, die man nur an bestimmten Orten fangen kann.

Illumise gibt es in Nord-Amerika, Süd-Amerika und Afrika

Volbeat gibt es in Europa, Asien und Australien

Damit konnte man hierzulande zwar Volbeat schnappen – für Illumise musste man allerdings auf Reisen gehen oder einen Tauschpartner finden, der es bereits im Besitz hatte.

Beide Monster gibt es aktuell auch noch nicht als Shiny. Auf Reddit vermuten Spieler, dass der Zeitpunkt einer weltweiten Verteilung auch ein guter Zeitpunkt wäre, die Shiny-Versionen beider Monster einzuführen. So könnten also auch Spieler, die bereits ein Volbeat oder Illumise haben, nochmal motiviert werden, auf die Suche nach beiden Monstern zu gehen.

Sind die beiden Monster nützlich? Im Kampf werden euch Illumise und Volbeat nicht wirklich weiterbringen. In den PvP-Ligen besetzen andere Monster die wichtigsten Positionen und auch in Raids und Arenen kann man getrost auf andere Pokémon setzen.

Dennoch könnt ihr zumindest einen weiteren Schritt auf den kompletten Pokédex zugehen, wenn beide Monster überall verfügbar werden.