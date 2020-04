Pokémon GO startet wohl bald ein ganz neues Event, ideal für Zuhause

In Pokémon GO könnte bald der Rauch-Tag starten. Dieses Event bietet sich ideal für Zuhause an. Wir zeigen euch die bisherigen Infos.

Das wurde gefunden: Dataminer haben Hinweise auf den Rauch-Tag gefunden. Dieses Event ist ganz neu und fand bisher noch nie in Pokémon GO statt.

Das Event scheint ideal für Zuhause zu sein, denn mit dem Item Rauch muss man nirgends hingehen, um Pokémon zu fangen.

Rauch-Tag in Pokémon GO – Was könnte das sein?

Das steckt im Rauch-Tag: Bezogen auf die Leaks der Dataminer gibt es bereits folgende Infos zum Rauch-Tag:

Der Rauch-Tag soll sich um das Pokémon Wiesor drehen

Event-Pokémon sollen vom Rauch angelockt werden

Rauch soll 3 Stunden lang anhalten

Im Shop kann man Rauch in einem Paket kaufen

Das Item Rauch könnte bald im Mittelpunkt eines Events stehen

Warum ist das Event gut für Zuhause? Rauch kann man überall zünden und lockt so viele Pokémon an. Damit hat quasi jeder Trainer auf der Welt dieselbe Ausgangslage und es ist egal, ob man von Zuhause oder von unterwegs spielt.

Das bietet sich perfekt für die aktuelle Corona-Krise an. Die Spieler sollen sowieso idealerweise zu Hause bleiben und dann kann man auch gleich ein Event für Zuhause organisieren.

Pokémon GO zu Hause spielen – 6 Tipps wie ihr Zeit daheim effektiv nutzt

Wann könnte der Rauch-Tag stattfinden? Das Event sollte im besten Fall in naher Zukunft stattfinden. Immerhin hat Niantic bekannt gemacht, dass die Corona-Änderungen nur bis zum 1. Mai erhalten bleiben. Danach würde ein Event von Zuhause etwas weniger Sinn ergeben.

Wie sicher ist dieses Event? Bislang handelt es sich hierbei nur um einen Leak. Es kann also gut sein, dass das Event auch gar nicht stattfindet. Doch es klingt sehr plausibel, denn ein solches Event wäre in der aktuellen Corona-Krise ideal für jeden Spieler.

Am Ende muss man abwarten, was Niantic aus dem Rauch-Tag macht. Eine offizielle Ankündigung könnte allerdings in den kommenden Tagen folgen.

Bedenkt, dass derzeit die Gefahr besteht sich und andere mit dem Coronavirus anzustecken. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt, so oft es geht zu Hause zu bleiben, Abstand zu anderen zu halten und Menschenansammlungen zu vermeiden. Niantic hat diverse Maßnahmen ergriffen, damit ihr Pokémon GO auch von zu Hause spielen könnt.