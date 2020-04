In Pokémon GO steht morgen, am 21. April 2020, das große Kumpel-Event an. Dort warten neue Shinys und sogar regionale Pokémon auf euch. Wir geben die Infos.

Wann läuft das Kumpel-Event? Die Boni gibt es ab morgen, den 21. April, um 8:00 Uhr Ortszeit. Das Event geht dann eine Woche lang und endet am 27. April um 22:00 Uhr Ortszeit.

In der ganzen Woche erscheint Illumise, ein regionales Pokémon, auch in unserer Region und kann als Shiny angetroffen werden. Weitere Boni runden das Ganze ab.

Alle Infos zum Kumpel-Event 2020

Das sind die Boni: Neue Shinys, neue Pokémon in der Wildnis und Boni rund um euren Kumpel. Wir geben die Übersicht über alle Boni:

Volbeat und Illumise erscheinen weltweit in der Wildnis, in Eiern und aus Quests und können erstmalig als Shiny gefangen werden

In der Wildnis erscheint erstmalig das Pokémon Fleknoil

In der Wildnis und 5-km-Eiern erscheinen Pokémon wie Alola-Mauzi, Chaneira (nicht in 5-km-Eiern), Evoli, Barschwa, Yorkleff und Wattzapf

Besondere Feldforschungen belohnen euch mit Sternenstaub, Alola Mauzi, Volbeat, Illumise oder Fleknoil

Euer Kumpel wird euch mehr Geschenke und Souvenirs bringen

Die Kumpel-Distanz für Eier und Herzen ist halbiert

Euer Kumpel wird schneller aufgeregt

Durch Beeren erscheint euer Kumpel nun doppelt so lange auf der Map

Ihr erhaltet doppelte EP für das Entwickeln von Pokémon

Was haben die Spawns auf sich? Fast jedes Pokémon aus der Liste hat eine Besonderheit bei der Entwicklung. Für Barschwa und Fleknoil muss man eine gewisse Anzahl an Kilometern laufen, um sie entwickeln zu können. Die Entwicklung von Evoli kann durch das Laufen von Kilometern beeinflusst werden.

Welche Spawns lohnen sich? Besonders interessant dürfte wohl Chaneira sein. Wer weiterhin auf ein Shiny hofft, kann hier seine Chance nutzen. Außerhalb von Events ist Chaneira durchaus selten.

Vor allem die Spawns von Illumise sollte man aber ausnutzen. Das regionale Pokémon ist nur in diesem Event weltweit verfügbar und ist danach nicht mehr hier zu fangen. Wer sich also ein seltenes Shiny sichern möchte, sollte das Event ordentlich ausnutzen.

Shiny Volbeat und Illumise

Sind die Kumpel-Boni wichtig? Vor allem die reduzierte Distanz für Bonbons wird spannend sein. So könnt ihr so einige Bonbons bei Pokémon sichern, die sonst 5 Kilometer pro Bonbon brauchen. Wer also noch Bonbons bei Pokémon wie Kapuno oder Kaumalat braucht, der sollte in diesem Event auf diese Pokémon setzen.

Lohnt sich das Event? Vor allem die Chance auf das regionale Pokémon Illumise sollte man nutzen. Zumindest für den PokéDex ist das Event also wichtig. Schlussendlich hat man allerdings auch noch einige gute Chancen auf Shinys.

Die 5-km-Eier könnt ihr auch leicht von Zuhause ausbrüten. Ihr solltet also auch durchaus das Event nutzen und verpasst etwas, wenn ihr die App für diese Woche nicht öffnet.