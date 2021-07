In Pokémon GO meckern viele Shiny-Jäger über das GO Fest, doch für mich war es super

In Pokémon GO fand am vergangenen Wochenende eines der größten Events des Spiels statt: Das GO Fest 2021. Einige Trainer waren von ihrer Shiny-Ausbeute enttäuscht. Unsere MeinMMO-Autorin Franzi Korittke hat natürlich auch fleißig gefangen und für sie war es ein voller Erfolg. Wir zeigen euch warum.

Worum geht es? Am 17. und 18. Juli 2021 fand in Pokémon GO das diesjährige GO Fest statt. So wie Niantic zuvor angekündigt hatte, gab es zu diesem Anlass ein paar neue, schillernde Monster, wie Jiutesto und Karadonis im Spiel zu fangen. Außerdem ist an solchen Events die Shiny-Rate in der Regel etwas erhöht.

Und wer will sie denn nicht, die schillernden Monster? Einige Shiny-Jäger sind jedoch von ihrer Ausbeute zum GO Fest enttäuscht. Sie haben sich mehr Shinys erhofft, als sie tatsächlich bekommen haben. Insbesondere am 2. Event-Tag wäre die Freude darüber groß gewesen.

So schreibt der reddit-User duskyxlops, dass er zum GO Fest gerade einmal zwei schillernde Exemplare ergattern konnte, obwohl der den ganzen Tag unterwegs war (via reddit.com). Auch andere Trainer, wie der reddit-User KarchaInSD fanden das GO Fest im vergangenen Jahr in Bezug auf die Shinys besser. Er war besonders von der Shiny-Rate des zweiten Tages enttäuscht (via reddit.com)

Ich bin den schillernden Monstern ebenfalls sehr zugetan und freue mich über jedes neue Exemplar. Im Gegensatz zu den Meinungen der Shiny-Jäger, war das GO Fest für mich ein voller Erfolg. Ich erkläre euch warum.

Deshalb war das GO Fest 2021 für mich ein Erfolg

Bereits seit 2 Jahren spiele ich, gemeinsam mit meiner Familie, Pokémon GO. In dieser Zeit hatte ich bereits häufiger die Gelegenheit, schillernde Monster zu fangen. Doch in den letzten Monaten ist meine Shiny-Rate immer geringer geworden.

Während ich nahezu nur noch zu den Community-Days Shinys bekommen habe, durfte sich mein Mann auch zwischendurch häufiger über ein schillerndes Exemplar freuen. Doch zum GO Fest war diese Pechsträhne endlich vorbei.

Ich habe am ersten Event-Tag 12 verschiedene Shinys gefangen, wovon vier zum GO Fest erst neu ins Spiel gekommen sind. So konnte ich mich über die schillernden Formen von Palimpalim, Ohrdoch, Flurmel und Jiutesto freuen. Darüber hinaus habe ich noch Tangela, Rettan, Pummeluff, Loturzel, Zirpurze, Larvitar und Dratini erhalten.

Meine Shiny-Ausbeute zum GO Fest

Auch wenn es sich bei den Shinys um völlig normale Pokémon handelt, war ich mega glücklich darüber. Da ich zuvor außer Tangela und Rettan keines der Pokémon in ihrer schillernden Variante in meinem Pokédex hatte, überwiegt die Freude umso mehr. Gestern hat dann ein Shiny-Arktos meine GO-Fest-Sammlung noch abgerundet. Für mich hat sich das Event somit auf jeden Fall gelohnt.

Fazit zum GO Fest 2021

Die Shinys haben für mich das GO Fest zu einem ganz besonderen Erlebnis gemacht. Doch auch von den Shinys abgesehen, empfand ich das GO Fest 2021 als ein gelungenes Event. Im Gegensatz zu vergangenen Events haben die Server dem hohen Zugriff der Spieler standgehalten und es kam nicht zu größeren Spielabstürzen.

Auch die Auswahl der Spawns am ersten Tag und die legendären Raids am zweiten Tag haben zum aktiven Spielen eingeladen. Die Boni haben den Spielspaß für mich nochmal abgerundet. Somit hat sich der Ticketkauf aus meiner Sicht mehr als gelohnt.

Wie war eure Shiny-Ausbeute zum GO Fest? Habt ihr eines der neuen schillernden Exemplare ergattern können? Schreibt uns eure Erfahrung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern über das GO Fest aus.

Übrigens: Ihr solltet mit dem Verschicken eurer Pokémon vom GO Fest noch bis zum 19. Juli warten. Warum das sinnvoll ist, haben wir uns für euch angesehen und zusammengefasst.