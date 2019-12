Im Januar 2020 wird es in Pokémon GO wieder neue Forschungsdurchbrüche geben. Doch welche Pokémon wären gute Kandidaten und welches Monster würdet ihr euch wünschen?

Was ist der Feldforschungsdurchbruch? Diesen Durchbruch erhaltet ihr, wenn ihr 7 Tage lang eine Feldforschung abgeschlossen habt. Als Belohnung wartet dann ein Pokémon im Durchbruch, welches ihr fangen könnt.

Nachdem es jetzt zwei Monate lang 5 legendäre Pokémon im Durchbruch gab, ist für den Januar 2020 Veränderung angekündigt. Welche Pokémon allerdings neu sind, ist nicht bekannt.

Wir stellen euch hier ein paar Kandidaten vor, die in Frage kommen könnten.

Mögliche Kandidaten für den Forschungsdurchbruch im Januar

Diese Legendären könnte es geben: Bereits öfters im Durchbruch waren Lugia und Ho-Oh. Sie könnten dahin im Januar 2020 zurückkehren. Immerhin gab es sie jetzt für ein Wochenende in Raids zu fangen. Nun könnte man sie wieder auf anderen Wegen bekommen.

Ebenfalls die 3 Regis wären mögliche Kandidaten. Sie gibt es jetzt allesamt als Shinys und das würde wieder mehr Anreize im Durchbruch geben. Zuletzt konnte man nochmal Regice in Raids fangen.

Das Trio aus der 2. Generation, bestehend aus Entei, Raikou und Suicune würde sich ebenfalls anbieten. Sie gibt es allesamt als Shinys und sie waren schon länger nicht mehr verfügbar.

Besondere Kostüm-Pokémon? Im September und Oktober konnte man Evoli mit Blumenkranz aus dem Durchbruch erhalten. Es wäre also auch denkbar, dass ein solches Kostüm-Pokémon zurückkommt. So gab es immerhin auch Pikachu mit Blumenkranz.

Es gab aber scharfe Kritik an dem Durchbruch mit Evoli. Niantic müsste also wieder mit Gegenwind rechnen, wenn sie ein Kostüm-Pokémon in den Durchbruch packen.

Neue Pokémon aus Gen 5? In 2018 gab es für einen Monat Ninjatom aus dem Forschungsdurchbruch. Das sorgte für Überraschungen, denn das Pokémon war vorher nicht verfügbar. Es könnte also auch sein, dass Niantic einfach ein ganz neues Pokémon in den Durchbruch packt.

Da würden sich in der Gen 5 so einige Monster anbieten, die keine Entwicklung haben und gut in den Durchbruch passen. Mögliche Kandidaten wären hier Ohrdoch oder die beiden Kampf-Pokémon Jiutesto und Karadonis.

Welche Pokémon wünscht ihr euch?

Wir binden euch hier eine Umfrage ein, wo ihr eure Favoriten auswählen könnt. Stimmt also ab, welche Pokémon ihr euch für den Forschungsdurchbruch im Januar 2020 wünscht:

Wenn ihr einen ganz speziellen Wunsch habt, dann schreibt ihn doch in die Kommentare.

2019 gab es nicht nur viele Forschungsdurchbrüche, sondern auch viele neue Features: