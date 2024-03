Pokémon GO: 13 Pokémon, die ihr in der neuen Season „Welt der Wunder“ unbedingt fangen solltet

In Pokémon GO wurde die neue Season Welt der Wunder eingeläutet. Wir zeigen euch, welche Pokémon aus der Season sich besonders lohnen.

Was ist das für eine Season? Die neue Season mit dem Namen Welt der Wunder ist am 01. März 2024 gestartet und läuft bis zum 01. Juni 2024 um 10:00 Uhr. Wie immer bringt eine neue Season in Pokémon GO auch einige neue Events und Pokémon. Alle bisherigen Infos zur Welt der Wunder Season.

Wir haben uns für euch angeguckt, welche der bisher bekannten Pokémon der neuen Season besonders interessant sind und diese für euch zusammengefasst.

Legendäre Crypto- und Proto-Pokémon

Crypto-Mewtu: Crypto-Mewtu wird in der neuen Season endlich wieder zurückkehren. Es wird am 30. März sowie am 31. März in 5*-Crypto-Raids aufzufinden sein.

Bei Crypto-Mewtu handelt es sich um den stärksten Angreifer vom Typ Psycho. Es kann sowohl in Raids, als auch in der Kampfliga punkten und nimmt in beiden Bereichen eine wichtige Rolle ein. Auch Crypto-Mewtu könnt ihr als Shiny fangen.

Proto-Kyogre und Proto-Groudon: Kyogre und Groudon könnt ihr in der neuen Season auch wieder in ihren Proto-Formen antreffen. Am 17. März gibt es einen Raid-Tag mit Proto-Kyogre und am 23. März wartet der Raid-Tag mit Proto-Groudon auf euch. An den Tagen werdet ihr jeweils von 12:00 bis 17:00 Uhr Zeit haben, um die beiden Pokémon in Raids zu bekämpfen und Proto-Energie zu sammeln.

Beide Pokémon sind absolute Monster, wenn ihr sie in Raids einsetzt. Proto-Kyogre dominiert die Liste der stärksten Wasser-Angreifer und Proto-Groudon ist der beste Boden-Angreifer, den ihr haben könnt.

Legendäre Crypto-Hunde: An den Wochenenden könnt ihr die 3 legendären Hunde-Pokémon Entei, Suicune und Raikou in ihren Crypto-Varianten herausfordern. Diese warten in den 5*-Crypto-Raids darauf, von euch besiegt und gefangen zu werden.

Vor allem mit Crypto-Entei und Crypto-Raikou erhaltet ihr zwei sehr starke Angreifer für eure Raid-Teams. Die 3 legendären Crypto-Hunde sind außerdem erstmalig in ihren Shiny-Varianten im Spiel verfügbar.

Ultrabestie und weitere legendäre Pokémon

Venicro: Venicro ist eine Ultrabestie, die ihr in der neuen Season bekommen könnt. Hierfür müsst ihr nur den entsprechenden Schritt in der Spezialforschung Welt der Wunder erfolgreich absolvieren. Wenn ihr mehr zu dieser Ultrabestie erfahren wollt, schaut euch an, was Venicro besonders macht.

Kapu-Riki und Kapu-Fala: Auch die beiden legendären Pokémon Kapu-Riki und Kapu-Fala sind in der neuen Season verfügbar und warten darauf, von euch gefangen zu werden. Für jedes der beiden Pokémon gibt es jeweils einen Zeitraum sowie entsprechende Raid-Stunden, die ihr in der Übersicht der Events im März findet.

Weitere interessante Pokémon

Knarbon: Knarbon ist ein Pokémon vom Typ Feuer, welches es seit der 9. Spielgeneration gibt. Interessant: es kann sich entweder zu Crimanzo oder zu Azuglaris entwickeln. Dafür müsst ihr es als Kumpel mitnehmen und dann entweder 30 Psycho- oder 30 Geist-Pokémon bekämpfen.

Knarbon feiert sein Debüt in Pokémon GO und ist im Horizonte-Event dabei, welches vom 05. März 2024 um 10:00 Uhr bis zum 11. März 2024 um 20:00 Uhr läuft.

Mega-Despotar: Die Mega-Entwicklung von Despotar wird in der aktuellen Season ebenfalls zurückkehren. Der starke Angreifer wird vom 14. März bis zum 21. März in Mega-Raids zu finden sein.

Flamiau: Im März wird Flamiau das Pokémon sein, um den sich der Community Day am 16. März drehen wird. Seine letzte Entwicklung Fuegro kann als Unlicht-Angreifer eingesetzt werden. Zudem wird Flamiau in diesem Event zum ersten Mal als Shiny verfügbar sein.

Zarude: Zarude ist ein starkes, mysteriöses Pokémon, welches seit Jahren nicht in Pokémon GO aufzufinden war. Es kann als Pflanzen- und Unlicht-Angreifer punkten und wird vom 21. März 2024 10:00 Uhr bis zum 25. März 2024 um 20:00 Uhr in einem Event verfügbar sein – jedoch nur, wenn ihr dafür bezahlt.

Was sagt ihr zu den Pokémon der neuen Season? Gibt es welche, auf die ihr euch besonders freut? Wenn ja, welche sind das? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch dort mit anderen Trainern aus. Wusstet ihr eigentlich, dass noch 9 Pokémon aus Sinnoh und Hisui in Pokémon GO fehlen?