GTA 5: Ärger im Rollenspiel-Paradies – Warum es bei einem irre erfolgreichen Twitch-Projekt gerade so richtig kracht

Auf dem Rollenspiel-Server “NoPixel” in GTA 5 hängt der Haussegen schief. Der Twitch-Streamer Penta verabschiedet sich von dem Server und macht einen Rundumschlag gegen die Betreiber.

Was ist das für ein Server? Rollenspiel in GTA 5 Online ist riesig auf Twitch und ein Karrieresprungbrett für viele Streamer. Der deutsche Streamer Real_Bazzi erreichte innerhalb eines halben Jahres mehr als 34.000 Zuschauer, weil er seine RP-Figur an MontanaBlack anlehnte.

Der erfolgreichste dieser Rollenspiel-Server im englischsprachigen Raum heißt “NoPixel”, ein exklusiver Server, auf dem sich die großen Streamer wie xQc tummeln. Einer der größten Twitch-Streamer zu GTA 5 ist “Penta”, der schon mehr als 11.000 Stunden im Game abgerissen hat.

Nach einer Auseinandersetzung mit dem NoPixel-Betreiber Koil kündigte Penta jetzt an, den Server zu verlassen und wetterte noch einmal ordentlich gegen seine alte RP-Heimat.

Server-Betreiber geht zu weit

Was ist los auf NoPixel? Der Entschluss von Penta kommt einen Monat nach dem Bann des Streamers RatedEpicz von NoPixel. Dieser soll sich seiner damaligen Freundin gegenüber emotional missbräuchlich verhalten haben. Später erhoben immer mehr Frauen Vorwürfe gegen RatedEpicz.

Warum verlässt Penta NoPixel? Der Streamer begründet seine Entscheidung damit, dass NoPixel-Betreiber Koil das Verhalten von RatedEpicz mit Rollenspiel-Szenen von Penta gleichzusetzen schien.

So verglich Koil offenbar die übergriffigen Nachrichten, die RatedEpicz Frauen auf dem Server geschrieben hatte, damit, dass Penta schließlich einem Richter gesagt habe, der könne ihn mal, ob das auch Rollenspiel gewesen sei. Für Penta ging dieser Vergleich zu weit, in einem Stream vom 1. Mai sagte er:

Es tut mir leid, aber das hat für mich eine harte Grenze überschritten, und ich denke, das ist verständlich. […] Ich meine, wie kann ich da noch spielen, wenn jemandes Freund als Täter geoutet wird und seine Antwort ist: “Was ist mit Penta?” Wie kann ich da mitspielen? Wie kann ich mit so etwas in Verbindung gebracht werden? Also bin ich raus, ich denke, ich bin für immer raus.

Penta hofft, dass andere Streamer ihm folgen

Wie geht es für Penta weiter? Der bleibt offenbar dem GTA-RP treu und wechselte auf den neuen Server IgniteRP, der im Gegensatz zu vielen anderen modernen Rollenspiel-Servern ein 80er-Theme hat. In einem Stream vom 2. Mai ging Penta allerdings erneut auf die Situation mit NoPixel ein.

Koil und seiner “Gang”, der Content-Gruppe “Chang Gang”, wirft Penta “verbalen Missbrauch” vor. So sagt er, auf NoPixel gebe es eine Menge Missbrauch, der zwar nicht unbedingt sexueller Natur sei, aber dennoch angegangen werden müsse.

Er hoffe, einige Leute dazu zu inspirieren, dem Server den Rücken zu kehren und dankte allen Frauen, die sich zu den Verhältnissen auf NoPixel geäußert hätten, das sei sehr wichtig. Darüber hinaus wandte sich Penta an die Server-Admins, die das missbräuchliche Verhalten tolerieren würden:

An die Admins: Ich weiß, dass einige von euch zu tief drinstecken, aber ich hoffe ernsthaft, dass ihr aufwacht und begreift, was ihr da ermöglicht. Denn das tut ihr.

Abschließend ließ sich Penta noch einmal über Koil als Person aus: Das sei so ein Scheißkerl, seine Streams bestünden nur noch daraus, Glücksspiel in CS:GO zu betreiben und über ihn, Penta, herzuziehen. Seine ganze Existenz sei erbärmlich.

Eine Rückkehr von Penta zu NoPixel scheint damit also ausgeschlossen.

Was bedeutet das jetzt für NoPixel? Das bleibt abzuwarten. Im Streaming-Subreddit “LivestreamFail” gibt es gleich 3 Threads zu Auszügen aus Pentas Streams, die jeweils zwischen 1.600 und 3.800 Upvotes sowie hunderte Kommentare haben. Das Thema ist dort also eine große Sache.

In den Kommentaren vergleichen Reddit-Nutzer den Rundumschlag von Penta mit jemandem, der über Jahre in einem toxischen Umfeld gearbeitet und nach seiner Kündigung dem ehemaligen Boss einen Haufen auf dem Schreibtisch hinterlässt. Einige mutmaßen, dass Penta ausgesprochen habe, was andere Mitglieder des Servers wohl schon seit Jahren sagen wollten.

Manche Zuschauer hoffen sogar, dass dieses aktuelle Drama das in ihren Augen überfällige Ende von NoPixel einläutet und den Weg für neue Rollenspiel-Server frei macht.

