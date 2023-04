GTA 5: Rollenspiel-Server muss schließen, weil man einem Twitch-Streamer ein Armband verbot

Bei GTA 5 Online gibt es eine rege Szene an Rollenspielern, die auf privaten Servern miteinander spielen. Der bekannteste Rollenspiel-Server heißt „No Pixel“. Er ist vor allem unter Twitch-Streamern enorm beliebt, die so ihre Karrieren befeuern. No Pixel hatte eine Variante für den arabischen Raum eröffnet, aber dort kam es zu Konflikten.

Das ist die Situation:

GTA 5 Online ist ein 10 Jahre alles MMO – die Online-Variante von GTA 5. 2013 kamen mit dem Spiel Online-Games so richtig im Konsolen-Mainstream, auf PS4 und Xbox One.

Seit einigen Jahren gibt es eine Rollenspiel-Szene, die vor allem unter Twitch-Streamern beliebt ist: GTA 5 gilt als ideales Karriere-Sprungbrett. Streamer schlüpfen in Rollen, interagieren miteinander, spielen Räuber und Gendarm oder eröffnen eigene Geschäfte. Das hat GTA 5 plötzlich zu einem der erfolgreichsten Spiele der Welt auf Twitch gemacht.

Der erfolgreichste dieser Server im englischsprachigen Raum heißt „No Pixel“ – die hatten auch einen Server für den arabischsprachigen Raum eröffnet.

Unterstützung von LGBTQ auf Server “streng verboten”

Das ist jetzt vorgefallen: Der Twitch-Streamer „dantexstar“ aus Istanbul spielte einen Charakter, der am rechten Handgelenk ein regenbogenfarbenes Armband trug. Ein Zeichen der Solidarität für die LGBQTIA+-Community.

Er wurde von einem Administrator des Servers angeschrieben, er solle das Armband ausziehen, es sei „streng verboten.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Der Twitch-Streamer erhielt dann noch eine Nachricht über den Discord des Servers:

Wie du weißt, sind die meisten arabischen Ländern muslimisch, also verstößt es im Prinzip gegen unsere religiösen Ansichten und unsere Kultur, offen die LGBTQ-Community zu unterstützen. Wir können hier keine LGBTQ-Aktionen gutheißen, innerhalb und außerhalb des Rollenspiels in Verbindung mit Arab No Pixel.

Hauptserver schließt den arabischen Ableger

Was für Folgen hatte das? Der zentrale „NoPixel“-Server hat daraufhin beschlossen, alle Verbindungen zum arabischen NoPixel zu kappen und ihn permanent zu schließen.

Das habe man nach internen Diskussionen so beschlossen. Man sei zwar bereit Zugeständnisse zu machen, aber an der Stelle habe man entschieden, es sei im besten Interesse der Community, die Sache komplett zu beenden.

Mehr zu Rollenspiel in GTA 5:

Twitch-Streamer wirft GTA 5 RP hin, weil gespielter Job zum echten wird: „Es ist brutal“