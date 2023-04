GTA 5: „Ich werde das nicht anrühren“ – Spieler fordert nach Crash 75.000 $ von Rockstar, bekommt 32 Millionen

Ein Spieler hat in GTA 5 Online bei Rockstar um eine Entschädigung von 75.000 GTA-Dollar gebeten, bekommen hat er aber 32 Millionen. Das Geld wird er aber nicht anrühren, er fürchtet, Rockstar könne es zurückbuchen.

Das ist die Situation: Wir haben auf MeinMMO letzte Woche über den Glückspilz berichtet, der eigentlich nur eine kleine Summe Ingame-Geld von Rockstar zurückforderte, 72.000 GTA-Dollar, aber über 32 Millionen $ erhielt.

Die Seite PCGamesN hat jetzt ein Interview mit dem Glückspilz geführt.

Spieler fordert Kleingeld zurück, bekommt Cash im Wert von 250 €

Wie kam es zu dem Problem? Der Reddit-Nutzer Skleros erklärt, er hat Vorräte für den Bunker gekauft, als sein Spiel abstürzte:

Als ich wieder online kam, bemerkte ich, dass das Geld zwar weg war, aber die Vorräte noch nicht eingetroffen waren. Ich schrieb ein Ticket, in der Hoffnung, dass Rockstar mir das Geld zurückerstattet (ja, ich bin geizig, sogar, wenn es um so kleine Summen geht). Das nächste, was kam, war, dass ich mit dieser Nachricht im Screenshot begrüßte wurde.“

Auf der Nachricht statt dann, dass ihm RockStar über 32 Millionen $ ersetzt hatte.

Diese Summe an GTA-Dollars würde, wenn man sie im Shop über „Shark Cash Cards“ kauft, ungefähr 250 € entsprechen.

Hat er jetzt was davon? So richtig nicht. Der Spieler sagt, er hat keine Ahnung, wie das passieren konnte. Aber er werde das Geld nicht anrühren für den Fall, dass Rockstar das Geld zurückfordert.

“Versicherungs-Betrug” in MMOs

Kommt sowas häufiger vor? Es kommt schon mal vor, dass sich „Geld magisch“ vermehrt, wenn der Support direkt eingreift.

Mir ist es vor vielen Jahren in MMORPG WoW mal so ergangen, dass ich nach einem Support-Ticket deutlich mehr Gold auf meinem Account hatte als vorher.

Ich besaß zu der Zeit extrem viel Gold in WoW, weil ich über Monate Geld im Auktionshaus mit dubiosen Geschäften und Handwerksarbeiten verdient hatte. Weil das Goldlimit damals so knapp bemessen war, hatte ich mein Vermögen über mehrere Charaktere verteilt: War also für Hacker ein “wertvolles Ziel.”

Mein Account sollte offenbar von Hackern ausgeraubt werden, die das Geld von meinem Charakter runternehmen und per Post an eigene Twinks verschicken wollten.

Ich konnte diesen Raubzug aber noch abbrechen und ein Ticket an den Support von Blizzard schreiben, die den Vorgang untersuchten, die Hacker von meinem Account aussperrten und den Vorgang rückgängig machten.

Nur kurze Zeit später war ein dicker Gold-Check von Blizzard in der Post – wobei das Geld, das vermeintlich gestohlen wurde, ja gar nicht weg war.

Letztlich hatte ich dann „auf magische Weise“ plötzlich eine Million Gold mehr auf dem Konto.

So eine Art „Versicherungs-Betrug“ in MMOs kommt also schon mal vor. Es ist aber relativ selten, dass man solche Glücksfälle danach an die große Glocke hängt. Die meisten, die auf diese Art ihr Gold vermehren, werden wohl einfach die Schnauze halten und still lächeln.