Twitch: Rockstar reicht’s! GTA Online schließt Rollenspiel-Server, verbietet NFTs und Kryptos, verschärft Regeln

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Solche krassen „kommerziellen Sachen“, die sich zum Nachteil der Spieler auswirken, will man offenbar klar unterbinden, damit nicht andere Leute ein betrügerisches Geschäft mit GTA Online machen, was dann negativ auf Publisher und Entwickler zurückfallen könnte.

Was steckt dahinter? Diese Rollenspiel-Server in GTA Online sind weltweit extrem populär und haben das 9 Jahre alte GTA 5 in den letzten Jahren zum neuen Hit-Spiel auf Twitch gemacht. Dagegen hat Rockstar offenbar auch nichts.

Warum sind Rollenspiel-Server so beliebt? Rollenspiel-Server bei GTA Online sind praktisch Sandbox-MMOs, in denen Spieler einen Charakter darstellen, den sie sich ausgedacht haben. Sie kommunizieren über Näherungs-Chat mit anderen Spielern und interagieren mit ihnen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Das ist das Verbot : Am 18. November hat Rockstar neue Regeln für Roleplay-Servers erlassen. Man betont, dass man die Kreativität der Leute auf diesen Servern und ihre Leidenschaft gutheißt und unterstützt. Man hofft, dass es den Servern noch für Jahren gut gehe (via rockstar ).

Insert

You are going to send email to