Das lukrativste Spiel auf Twitch ist auch das gefährlichste – Sogar Top-Streamer kassiert Bann für „erotisches Rollenspiel“

Das war offenbar als Gag gemeint, ist in den Augen von Twitch aber derart sexuell aufgeladen, dass es für einen Bann reichte (via tiktok ).

Twitch führt aus, man entscheide darüber, was sexuelle Inhalte sind, nach dem „generellen Rahmen und Kontext, den es umgibt“: Das könnte sowas heißen wie: Man kann einen Sex-Club in GTA 5 besuchen, darf sich dort aber ausdrücklich nicht anzüglich benehmen.

Was ist das Risiko? Was Twitch-Streamer aber auf die harte Tour lernen: Eigentlich eignet sich GTA 5 nicht ideal, um auf Twitch gezeigt zu werden, denn dort gibt es klare sexualisierte Inhalte, für die man auf Twitch gebannt werden kann: Denn „sexuell eindeutige Inhalte sind auf Twitch verboten“. Doch in GTA 5 tauchen Prostituierte und Stripclubs auf.

