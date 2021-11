Werth hatte schon Ende September gesagt, dass er sich wundert, mit was er sich bei dem GTA-Server rumschlagen muss. Er sei jetzt 31 und werde häufig beleidigt und angegriffen. Die GTA-Community sei eine seltsame Szene (via twitter ).

Wie reagiert Werth? Auch Werth hat sich jetzt am 10. November zu den Vorfällen von Ende September geäußert. Er sagt, er überlässt den Fall seinen Anwälten (via twitter ). Er werde nichts mehr zu dem Vorfall sagen. Er hofft aber, dass Leute, die für die Klage spenden, darüber nachdenken.

Ironischerweise hat ihm das jetzt erstmal selbst Ärger gebracht: Wie Henker auf Twitter mitteilt, ist er jetzt, am 10. November, von Twitch gebannt werden – wegen Beteiligung an sexuellen Handlungen.

So eskalierte der Streit: Am Tag danach befasste sich Werth in seinem eigenem Stream mit dem Vorfall. Das regte aber den gebannten Twitch-Streamer richtig auf. Henker nennt das Video von Werth “vorsätzlich falsch und tendenziös”.

Bei GTA 5 gibt es einen deutschen Rollenspiel-Server, LuckyV. Der Server wird von Dennis „Heideltraut“ Werth betrieben. Ein deutscher Twitch-Streamer, Justus Henker, wurde von dem Server gebannt und will in der Folge jetzt Geld sammeln, um den Betreiber zu verklagen.

