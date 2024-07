Die Twitch-Streamer Papaplatte und BastiGHG werben für das neue Jugendwort „Whoppa“ auf Twitch. Dies ist nicht das erste Mal, dass Papaplatte mit seinem Einsatz für das Jugendwort erfolgreich sein könnte.

Wie kam die Diskussion über das Jugendwort auf? Am 8. Juli 2024 sorgt Papaplatte, einer der bekanntesten deutschen Twitch-Streamer, zusammen mit seinem Kollegen und Streamer BastiGHG für einen lustigen Moment, als sie während eines Livestreams über potenzielle Kandidaten für das Jugendwort 2024 sprechen.

Die Diskussion entsteht, als beide Streamer über eine vorangegangene Instagram-Story sprechen, in der Papaplatte den Ausdruck „Ein bisschen durchwhoppan“ verwendet hat. Prompt schlägt Papaplatte vor: „Ich finde, wir sollten mit durchwhoppan fürs Jugendwort gehen, Bro.“

„Da sind wir an einem besseren Punkt“, sagt Papaplatte

Welche Wörter wurden bisher eingereicht? In der Diskussion äußert Papaplatte Kritik an den bisher eingereichten Vorschlägen für das Jugendwort 2024. Er empfindet Begriffe wie „Ich bin cooked“, „Ich spritze den Joghurt“ und „volljoghurten“ als nicht geeignet.

Stattdessen präferiert er „Whoppa“ als eine „bessere Nummer“, die seiner Ansicht nach mehr Ausdrucksmöglichkeiten bietet. „Da sind wir an einem besseren Punkt“, kommentiert er.

Was bedeutet „Whoppa“? Laut den beiden Streamern ist das wohl eine Art Universalwort, das man mit Bedeutung füllen kann. Damit könne man etwas ausdrücken, das man bislang nicht ausdrücken konnte, erklärt BastiGHG.

„Es macht eine neue Tür auf“, sagt Papaplatte zusammenfassend. Als Anwendungsbeispiel liefern sie etwa: „Ich whoppa hier jetzt mal schön einen durch.“, oder „Ich whoppa mich jetzt ins Bett.“

Die Wahlen stehen noch bevor

Wie läuft der Prozess ab? Die Entscheidung, ob „Whoppa“ zum Jugendwort 2024 gekürt wird, steht noch aus.

Derzeit können Vorschläge für das Jugendwort noch bis zum 18. Juli 2024 eingereicht werden. Die Abstimmung über das Jugendwort beginnt am 30. Juli 2024, und der Gewinner wird schließlich am 19. Oktober 2024 bekannt gegeben (via Langenscheidt).

Papaplatte hat schon im vorherigen Jahr die Wahlen gewonnen

Welche Jugendwörter gab es in den letzten Jahren? So ganz ernst ist der Vorschlag von Papaplatte natürlich nicht gemeint. Der Streamer ist allerdings bekannt dafür, sich aktiv für die Wahl des Jugendworts einzusetzen.

Bereits 2021 versuchte er, das Wort „Papatastisch“ zu etablieren, was jedoch nicht zum Jugendwort des Jahres gewählt wurde. Gewonnen hat hier das Wort: „cringe.“

Im Jahr 2022 wurde das Wort „Smash“ zum Jugendwort gewählt, obwohl in diesem Jahr auch Gaming-, Twitch- und Streaming-Begriffe zur Auswahl standen.

Im Jahr 2023 war Papaplattes Engagement erfolgreicher: Er unterstützte das Wort „goofy“, das schließlich als Jugendwort des Jahres 2023 gewählt wurde.

Papaplatte, der Twitch-Streamer, nahm am Format „7 vs. Wild“ teil und erhielt von einigen Zuschauern Kritik für seine Sprache, die als schlechtes „Denglisch“-Kauderwelsch bezeichnet wurde. Mehr dazu findet ihr hier: Twitch-Streamer will nach 7 vs. Wild auf seine Sprache achten: „Realtalk, manchmal unnötig, no joke”