Das Leben eines der größten Streamer auf Twitch ändert sich über Nacht, als seine Vergangenheit ans Licht kommt

Kylie „TheSketchReal“ Cox legte 2024 eine märchenhafte Karriere auf Twitch hin. Die drohte über Nacht zusammenzubrechen, als Details aus seiner Vergangenheit öffentlich wurden. Doch Freunde und Familie hielten zu dem Streamer.

Um welchen Streamer geht es? TheSketchReal, oder kurz „Sketch“, war 2024 der große Überraschungs-Star auf Twitch. In weniger als einem halben Jahr sprang er von im schnitt 200 Zuschauern auf knapp 20.000. Sein Twitch-Kanal gehört zu den am schnellsten wachsenden: über 950.000 seiner 1 Million Follower hat er in diesem Jahr gewonnen (via SullyGnome).

Auf Twitch zeigt Sketch hauptsächlich das Football-Spiel Madden NFL, das in den USA einen ähnlichen Status hat wie FIFA oder EA FC hierzulande. Wie der in Ungnade gefallene Streamer DrDisrespect setzt Sketch in seinen Streams auf eine Persona, die mit markanten optischen Eigenschaften und Catchphrases im Gedächtnis bleibt:

Der Look des Streamers besteht aus einem Trikot der Houston Texans, einer auffälligen Brille und einem Gaming-Headset

Zu den Catchphrases von Sketch gehören „What’s up, brother?“ („Was geht, Bruder?“) und „Special teams, special plays, special players” („Besondere Teams, besondere Spielzüge, besondere Spieler“), die er mit markanten Gesten unterlegt

Unterhaltsame Momente aus den Streams von Sketch gingen viral in den sozialen Medien – Profi-Sportler begannen, seine Verhaltensweisen zu imitieren

Die Karriere von Sketch drohte nun quasi über Nacht zusammenzubrechen, als ein YouTuber Details über seine Vergangenheit öffentlich machte.

Clips, aus dem Zusammenhang gerissene Ausschnitte aus Twitch-Streams, können online eine Art Eigenleben entwickeln:

YouTuber macht OF-Vergangenheit von Sketch öffentlich

Was hat Sketch in seiner Vergangenheit getan? Bevor die Streaming-Karriere von Sketch durch die Decke ging, soll er unter einem Pseudonym auf der Bezahlplattform OnlyFans homosexuelle, explizite Inhalte verkauft haben. Das machte ein YouTuber am 7. Juli öffentlich.

Die Gerüchte um den ehemaligen Job des Twitch-Streamers verbreiteten sich rasant in den sozialen Netzwerken. Nutzer verglichen das Gesicht von Sketch mit dem des Onlyfans-Models, zahlreiche Content Creator reagierten auf die Bilder.

So reagierte Sketch zunächst: Sketch setzte es offenbar schwer zu, dass seine Vergangenheit öffentlich gemacht wurde – und er zudem womöglich gegen seinen Willen als homosexuell geoutet wurde.

Unmittelbar nach der Enthüllung sorgten sich Freunde um ihn, weil er spurlos verschwunden war und dabei seine persönliche Gegenstände zurückließ.

Ein Verhalten, das der YouTuber Ludwig, mit Menschen in Zusammenhang bringt, die suizidale Tendenzen aufweisen (via ludwig).

Sketch bedankt sich für die Unterstütung seiner Freunde und Familie

Das sagt Sketch nun zu den Enthüllungen: In einem Stream bestätigte Sketch schließlich, dass er eine sexuelle Beziehung mit einem Mann hatte – eine Anspielung auf Bill Clinton und Monica Lewisnky – und explizite Aufnahmen über OnlyFans verkaufte.

Zudem habe er damals mit Suchtproblemen zu kämpfen gehabt. Inzwischen habe er sich jedoch „geändert“.

Obwohl der Twitch-Streamer über die Situation scherzte, nahm der Stream eine ernste Wendung. Sketch berichtete, dass die Angst, seine Vergangenheit könne eines Tages ans Licht kommen, seine Karriere bislang überschattet habe. Für den Fall, dass es eines Tages herauskomme, habe er einen „nicht sehr guten“ Plan gehabt.

Der Twitch-Streamer deutet an, dass er wohl nicht da wäre, um mit seinen Fans sprechen, wäre er alleine zu Hause gewesen. Er bedankt sich bei seinen Eltern sowie seinen Freunden vom FaZe Clan für die Unterstützung.

Insbesondere der Gründer der E-Sport-Orga, Richard „Banks“ Bengston, soll Sketch zur Seite gestanden sein.

Content Creator äußern Support für Sektch

In den sozialen Netzwerken haben zahlreiche Content Creator mittlerweile ihre Unterstützung für Sketch öffentlich gemacht. Der beliebte YouTuber Ludwig sagte in einem Video, dass die Sexualität des Twitch-Streamers niemanden etwas angehe, da sich seine Inhalte nicht darum drehen würden.

Leute, die in seiner Vergangenheit herumschnüffeln, seien „verdammt seltsam“, so Ludwig.

Der Twitch-Streamer HasanAbi postete auf X, dass Sketch sich niemals für seine Vergangenheit schämen sollte, solange er niemandem geschadet habe. Jeder, der sich über ihn lustig gemacht oder ihm das Gefühl gegeben habe, nicht willkommen zu sein, solle sich schämen.

