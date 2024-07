Setzt eure Grafikkarte opulent in Szene: Fantastisches Gaming-Gehäuse von Asus um 130€ günstiger

Zu der passenden Hardware braucht es ein passendes Gaming-Gehäuse. Schnappt es euch günstig bei Cyberport im Angebot.

Die Wahl auf das richtige Gehäuse sollte von euch wohlbedacht werden. Mit Pech kauft ihr das Falsche und könnt die nötige Hardware nicht einsetzen. Leider gibt es, ähnlich wie bei Mainboards, keinen Komplett-Allrounder. Bei diesem schicken Gerüst könnt ihr euch allerdings sicher sein, dass aktuelle Top-Hardware reinpasst!

Großes Gaming-Gehäuse mit zahlreichen Kühloptionen

Das Gehäuse im ATX Midi-Tower-Format bietet euch Platz für EATX-Mainboards und ist somit bestens für High-End-Systeme geeignet.

Mit vier 140mm Gehäuselüftern ist euch eine effiziente Kühlung sicher, um die Komponenten auch bei intensiven Gaming-Sessions auf optimaler Temperatur zu halten.

Der Tower bietet so viele Kühloptionen, dass ihr lange von euren zukünftigen Komponenten profitieren könnt. Selbst die größten Blockbuster-Spiele sind mit der richtigen Ausstattung kein Problem.

Ein umfangreiches Gaming-Gehäuse

Was ist ATX oder EATX? Unser Kollege Benedikt klärt euch bestens auf, was ihr bei einem Gehäuse beachten solltet und wie ihr die einzelnen Kategorien einordnen könnt.

Auf der Suche nach einer High-End-Grafikkarte in WQHD? Meine Empfehlung ist gerade so günstig wie nie und könnte in dem Tower ein prächtiges zu Hause finden.

Die integrierten Staubfilter helfen euch dabei, das Innere des Gehäuses sauber zu halten und die Lebensdauer der Hardware zu verlängern. Natürlich ist eine Reinigung innerhalb von ein paar Monaten unabdingbar, da sich der Staub irgendwie immer einen kleinen Weg bahnt.

Ich selbst muss gestehen, dass ich dies nur einmal im Jahr mache, da ich dafür schlichtweg zu faul bin. Wenn ich aber merke, dass der Staub überhand gewonnen hat, kann ich auch irgendwann nicht mehr darüber hinwegsehen.

Verbaut eure liebsten Komponenten

Das Gehäuse verfügt über USB3.1 Typ C-Anschlüsse für schnelle Datenübertragung und eine moderne Konnektivität. Zudem sorgt das mühelose Kabelmanagement für eine aufgeräumte Optik im Inneren des Gehäuses und erleichtert euch den Zusammenbau und die Wartung.

Die Tragegriffe aus Stoff machen den Transport des Gehäuses besonders einfach und bequem, ideal für LAN-Partys oder Umzüge. Mit drei Fenstern aus gehärtetem Glas bietet es obendrein einen fantastischen Blick auf die verbauten Komponenten und die integrierte AURA-Sync-RGB-Beleuchtung an der Vorderseite sorgt für eine persönliche Beleuchtungskulisse, die sich mit anderen kompatiblen Geräten synchronisieren lässt.

