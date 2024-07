Dieses AM5-Mainboard im Amazon-Angebot ist wie eine High-End-Festung – perfekt für Ryzen 7000er-Prozessoren

Auf dieses Mainboard passt in den nächsten Jahren alles, was High-End-Gaming ist. Schnappt euch das AM5-Mainboard im Amazon-Angebot.

Das ASUS TUF GAMING B650-PLUS ist eine wertvolle Herzstück-Komponente, das euch eine starke Grundbasis liefert, um mächtige Komponenten zu verbauen. Mit den gängigen Ryzen 7000er-Prozessoren und aktuellsten Power-Grafikkarten könnt ihr euch ein High-End-System erschaffen und die nächsten Jahre genüsslich in 4K oder WQHD mit massigen Frames spielen. Außerdem könnt ihr auch Content-Projekte problemlos realisieren. Spielt endlich starke Werke wie Kingdom Come: Deliverance oder Baldur’s Gate 3 auf Maximum.

Ihr sucht zugleich noch die passende Grafikkarte? Dann holt euch die RTX 4070 Ti SUPER zum Tiefstpreis. Mit dieser GPU könnt ihr in 4K spielen und auch noch weit in der Zukunft scharfe WQHD-Auflösung genießen. Reagiert reaktionsschnell in Shooter-Spielen wie Valorant und agiert durch die hervorragende Qualität nahtlos, um den Sieg einzustreichen.

Das AM5-Mainboard gehört zur Spitzenklasse

Gönnt euch passend zum Sockel AM5 die beste Ryzen CPU der 7000er-Generation. Der AMD Ryzen 7 7800X3D ist die momentan beste Preis-Leistungs-Wahl, wenn ihr euch für eine Gamer-CPU auf absolut hohem Niveau entscheidet. Im Test erfahrt ihr, warum dieser Prozessor so außerordentlich mächtig ist.

Mit dem revolutionären DDR5-Speicher erlebt ihr eine neue Dimension von Datenübertragungsraten und Speicherkapazitäten, die den bisherigen DDR4-Modulen weit überlegen sind. Diese bahnbrechende Technologie verleiht eurem System eine unvergleichliche Leistung. Obwohl DDR4 für Gaming immer noch mehr als ausreichend ist, könnt ihr mit diesem Board sicher sein, dass ihr für die Zukunft gerüstet seid.

Ein königliches AM5-Mainboard

Die PCIe 5.0-Schnittstelle beschert euch Datenübertragungsraten für SSDs, Grafikkarten und weiteren Erweiterungskarten in einer schier monströsen Geschwindigkeit. Vor allem große Projekte könnt ihr spitzenmäßig mit dieser Technologie realisieren.

Normalerweise reicht die vorherige Technologie fürs Gaming bestens aus, aber wenn ihr Bedarf habt, an der obersten Spitze zu stehen, eignet sich dieses Mainboard am besten dazu. Dank des ATX-Formates könnt ihr sämtliche Komponenten und Gehäuse nutzen, um wunderbar ein Zusammenspiel aus starker Tech zu erstellen.

Erschafft mit der Aura Sync-Technologie von Asus euer eigenes Lichtspektakel. Dies ist perfekt, um euren Freunden euren zukünftigen Rechner angeberisch zu präsentieren.

Häufig gestellte Fragen Was ist PCIe PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) ist eine Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle, die in Computern verwendet wird, um verschiedene Komponenten wie Grafikkarten, SSDs, Netzwerkkarten und andere Erweiterungskarten miteinander zu verbinden. PCIe bietet euch eine schnellere Datenübertragung im Vergleich zu älteren Schnittstellen wie PCI und AGP.

Findet mehr Schnäppchen

