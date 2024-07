Jetzt gibt’s auch eine extrem günstige Soundbar von Amazon! Die neue Fire TV Soundbar zum Einführungspreis im Angebot

Die Soundbar von Amazon Fire TV hat es in sich und beschert euch ein starkes Klangfest. Bestellt sie jetzt bei Amazon vor und spart Geld.

Heutzutage haben viele TVs einen guten Grundklang, doch nichts kommt an starke Surround-Sound-Systeme oder Soundbars heran. Verliert euch in eure liebsten Serien wie Game of Thrones, The Walking Dead, Outlander oder sonstige Abenteuer. Da Amazon auf die hauseigenen Geräte viel Wert legt, könnt ihr eine qualitative Soundbar erwarten. Unter anderem durch DTS Virtual:X und Dolby Audio.

Die Soundbar kostet direkt bei der Veröffentlichung ganze 21% weniger und liegt somit in einem ausgezeichneten Preisbereich. Günstiger könnt ihr kaum immersive Klänge bekommen.

Bei MediaMarkt gibt es momentan einen gigantischen TV im Angebot, der mit der Soundbar von Amazon umso eindrucksvoller ist.

Mehr zum Thema Absoluter Preis-Knaller: 4K-OLED-TV mit 83 Zoll kostet jetzt über 4000€ weniger von David Fabricius

Die Amazon Fire TV Soundbar ist kompakt

Durch die kompakte Bauweise, mit einer Länge von 60cm, lässt sie sich auf etlichen Anbauwänden problemlos platzieren. Das Gute bei einer Soundbar ist, dass ihr euch wegen der Platzierung keine großen Gedanken machen müsst wie bei einer Soundanlage mit mehreren Lautsprechern.

Die Soundbar ist eine 2.0-Lautsprecherleiste, die mit DTS Virtual:X und Dolby Audio für ein grandioses Klangerlebnis ausgestattet ist. Hört die schwarzen Reiter deutlicher denn je, wenn ihr „Der Herr der Ringe“ schaut, ebenso die epische Musik, wenn es zur Schlacht kommt.

Mit der Amazon Fire TV Soundbar eure liebsten Inhalte auskosten

Aber auch viele Charaktere bekommen durch eine bessere Soundausgabe mehr Persönlichkeit. Hört die Emotion direkt heraus und fühlt mit den Protagonisten aus diversen Serien wie Stranger Things oder Cobra Kai mehr denn je mit.

Mit Bluetooth-Unterstützung könnt ihr übrigens eure Lieblingsmusik kabellos von euren Geräten streamen. Nutzt dafür je nach Bedarf euer Smartphone oder Tablet.

Findet mehr Schnäppchen

Seid ihr ständig auf der Jagd nach fantastischen Angeboten? Dann werft doch mal einen Blick auf unsere Deals-Seite. Dort erwarten euch zauberhafte SSDs, Mainboards, CPUs und Grafikkarten, die euere Spielaugenblicke enorm bereichern werden. Gelegentlich könnt ihr sogar exotische Konsolen wie die legendäre PlayStation 5 oder die beliebte Nintendo Switch zu einem Spottpreis bekommen. Und nicht zu vergessen sind die verlockenden Schätze aus dem Reich des Merchandisings und der bunten Lego-Welt.