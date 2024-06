Schnappt euch das legendäre Surround-Sound-System zum Spitzenpreis

Ihr möchtet endlich wahrhaft immersiv in eure Entertainment-Inhalte eintauchen? Dann seht euch das Surround-Sound-System bei Amazon an.

Das Logitech Z906 5.1 Sound-System ist eine leistungsstarke Zusammenstellung und liefert euch einen legendären Surround-Sound, der euch ins Geschehen hinein katapultiert. Bei Filmen wie World War Z werdet ihr glauben, euch selbst in einem postapokalyptischen Zombie-Szenario zu befinden. Auch epische Schlachten wie in Braveheart oder 300 fühlen sich hautnah an.

Ein Surround-Sound-System mit 1000 Watt

Mit einer Gesamtleistung von 1000 Watt, wovon die Effektivleistung (RMS) bei 500 Watt liegt, bekommt ihr einen gewaltigen Sound. Wenn ihr Katastrophenfilme seht, in dem sich die Protagonisten in einem tobenden Sturm befinden, werdet ihr denken, selbst in diesem ausweglosen Sturm zu stecken. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wie viel Dampf diese Anlage aufweist. Meistens habe ich nicht mehr als die Hälfte der Lautstärke eingestellt, da diese bereits durch die Wände knallt.

Durch die THX-Zertifizierung könnt ihr euch sicher sein, etwas Qualitatives zu erhalten. Diese Anlage wurde nämlich streng überprüft und kommt nicht ohne Grund auf eine Top-Bewertung bei Amazon.

Das Surround-Sound-System ist eine Bereicherung für alle Entertainment-Inhalte

Das 5.1-Surround-Sound-System besteht aus vier Satellitenlautsprechern, einem Center-Lautsprecher, einem Subwoofer, einer Fernbedienung und einer Bedienkonsole. Die Satellitenlautsprecher bescheren euch einen präzisen Klang aus verschiedenen Richtungen. Achtet dabei auf die Positionierung, um das Maximum aus eurem Hörerlebnis herauszuholen.

Mit mehreren Audio-Eingängen könnt ihr verschiedene Geräte wie PC, PS4, Xbox, Stereoanlage, TV, Smartphone oder Tablet mit dem Sound-System verbinden und eure Lieblingsinhalte in bester Klangqualität genießen. Die mitgelieferte Fernbedienung ermöglicht es euch, die Lautstärke anzupassen, den Soundmodus zu wechseln und andere Einstellungen bequem vom Sitzplatz aus zu steuern.

