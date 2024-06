Das nervenaufreibendste Endzeit-Abenteuer ist jetzt in 100% Uncut im Angebot – zum Hammerpreis

Endzeit-Abenteuer sind rau und faszinierend. Falls ihr diesem Genre viel abgewinnen könnt, schnappt euch das Top-Spiel im Amazon-Angebot.

Spiele, die mehrere tolle Elemente miteinander bestens verknüpfen, sind wahrlich selten. Manche enthalten ein tolles Gameplay, andere wiederum eine richtig gute Story. Was Dying Light 2 auszeichnet, ist das Treffen von gravierenden Entscheidungen und zugleich Parkour-Action auf ein solch hohem Niveau, was ich noch in keinem anderen Spiel erlebt habe. Außerdem ist das Abenteuer packend, schaurig und äußerst brutal.

Übrigens, Dying Light 2 ist durch viele Updates und die Reload-Version deutlich besser geworden. Falls ihr also bisher gewartet habt, ist nun der beste Zeitpunkt gekommen, um zuzuschlagen. Wenn ihr noch mehr Spiele mit Zombies und Endzeitszenarien sucht, schaut euch dieses brutale Abenteuer an.

Darum dreht sich der Kern der Handlung

Ihr steckt in der Haut von Aiden Caldwell, der ein klares Ziel vor Augen hat. Er sucht seine Schwester. Als Pilger wanderte er eine Weile durch das Land und überbrückte zahlreiche Gefahren. Pilger werden sehr gefürchtet, da es fast unmöglich ist, außerhalb einer halbwegs sicheren Stadt zu überleben.

Ihr werdet in der Geschichte dunkle Geheimnisse aufdecken und auf einige Hindernisse stoßen. Dafür, dass die größte Stärke das Gameplay ist, ist die Handlung vergleichsweise sogar recht gut.

Endzeit-Abenteuer mit packendem Parkour-System

Das gefällt mir besonders an diesem Endzeit-Abenteuer

Während ich persönlich die Haupthandlung gut finde, gefallen mir noch mehr die Nebenquests. Denn diese erzählen tiefe Schicksalsschläge und werfen euch in unvorstellbaren Situationen hinein. Natürlich besitzt nicht jede Nebenquests ein absolut hohes Niveau. Es gibt aber Momente, in dem ein falscher Dialog über Leben und Tod entscheiden kann.

Das Gameplay ist außergewöhnlich. Ihr könnt von Dächern springen, später gleiten und allerlei Gadgets und Waffen nutzen, um Hindernisse zu überwinden. Vor allem das Kämpfen gegen mehrere Zombies macht unheimlich Spaß.

Ein brutales Gemetzel

Was noch intensiv ist, ist die unheimliche Atmosphäre. Bei Nacht kommen die Schattenjäger heraus, die blitzschnell und tödlich sind. Nur mit UV-Licht und Finesse könnt ihr diese später besiegen.

Stellt euch nur einmal das Szenario vor, ihr würdet euch wirklich in solch einer Welt befinden und ihr habt aufgrund gewisser Situationen keine Wahl, außer nachts nach draußen zu gehen. Beispielweise, ein Freund von euch benötigt medizinische Vorräte aus dem Krankenhaus und nur in der Nacht könnt ihr euch da hineinwagen. Unvorstellbar und absolut erschreckend, oder nicht?

Seid vorsichtig in der Nacht

In diesem Spiel könnt ihr euch zwei verschiedenen Fraktionen anschließen und erntet später je nach Wahl einige Gameplay-Vorteile. Wenn ihr euch unter anderem für die Peacekeeper entscheidet, bekommt ihr eine Armbrust und könnt zusätzliche Fallen in einer Stadt nutzen, um mehren Gegnern leichter den Garaus zu machen. Hingegen bieten euch die freien Überlebenden eine bessere Fortbewegung.

Zusätzlich könnt ihr in Dying Light 2 mit einem Freund durch die postapokalyptische Welt streifen und gemeinsam Spaß haben. Stellt euch zusammen dem brutalen Nachteinbruch und erntet die wertvollsten Vorräte.

Mehr Angebote

