Riesiger 4K-Smart-TV mit 86 Zoll und 120 Hz von LG zum Bestpreis verfügbar

Ihr sucht ein Entertainment-Upgrade für euer Wohnzimmer, das sich gewaschen hat? Dann holt euch den 4K-Smart-TV im MediaMarkt-Angebot.

Der LG NanoCell gehört mit zu den besten LED-TVs auf dem Markt. Schon allein die monumentale Größe von 86 Zoll ist atemberaubend und lässt euch starke Serien wie The Rookie oder Outlander in einem völlig neuen Glanz erleben. Denkt daran, dass die Preisreduzierung zu gut ist, um wahr zu sein. Also lasst euch nicht zu viel Zeit.

Darum ist dieser 4K-TV immersiv

Dank seiner NanoCell-Technologie liefert er euch lebensechte Farben, klare Bilder und einen weiten Betrachtungswinkel für ein phänomenales Seherlebnis.

Er verfügt über webOS22 mit LG ThinQ, was bedeutet, dass ihr auf eine breite Palette an Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime und Disney+ und Apps zugreifen könnt. Das ist aber noch längst nicht alles. Der integrierte α7 Gen5 AI Prozessor 4K optimiert die Bild- und Tonqualität, damit ihr euch noch besser in eure liebsten Filme, TV-Shows oder Serien verlieren könnt.

Dieser 4K-Smart-TV verändert alles

Dank einer Bildwiederholrate von 120Hz bekommt ihr flüssige Bewegungen und eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit, was ideal für Gaming und Actionfilme. Übrigens, gerade ist God of War: Ragnarök im Angebot. Taucht in die nordische Mythologie ein und behauptet euch gegen jede noch so finstere Kreatur.

Die Active HDR-Technologie mit HDR10 Pro und HLG sorgt für eine verbesserte Kontrast- und Farbwiedergabe. Dadurch erlebt ihr einen höheren Realismus-Grad.

An Anschlussmöglichkeiten mangelt es dem LG-TV nicht: Er verfügt über 2x HDMI 2.1-Anschlüsse, 2x HDMI 2.0-Anschlüsse mit eARC und LG SIMPLINK, 2x USB-Anschlüsse, einen LAN-Anschluss, einen optischen Ausgang sowie einen CI+ Slot für erweiterte Konnektivitätsoptionen.

