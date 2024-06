Handheld-Konsole jetzt bei Amazon überaus günstig – Obendrein gibt es etwas geschenkt

Ihr wollt mobil mit einer vortrefflichen Qualität spielen? Dann schnappt euch diese Handheld-Konsole im Amazon-Angebot.

Die Lenovo Legion Go ist eine mobile Gaming-Konsole auf hohem Niveau. Mit etwa 8,6 TFLOPS ist sie in der Hinsicht fast genauso gut wie eine PlayStation 5. Außerdem könnt ihr dank USB4 externe Grafikkarten nutzen, um die Leistung der Handheld merklich zu erhöhen. Wenn ihr mobil und unterwegs jederzeit gemütlich spielen möchtet, ist diese Konsole genau die richtige Wahl.

Im Test von MeinMMO zum Lenovo Go lest ihr die Vor- und Nachteile des Handhelds. Ein Vorteil des Legion Go ist, dass man den Controller entfernen und als Maus für RTS verwenden kann. So sichert ihr euch die maximale Präzision bei FPS-Shootern wie Valorant.

Eine Handheld-Konsole mit Zugriff auf unzählige Spiele

Mit einem grandiosen 8,8-Zoll-2K-Display und einer Bildwiederholrate von 144Hz könnt ihr euch auf ein gestochen scharfes und flüssiges Spielerlebnis freuen. Titel, die natürlich etwas mehr Leistung fressen, werden mit weniger Frames und kleinen Abstrichen dargestellt.

Durch das Anschließen einer externen Grafikkarte könnt ihr aber mehr Leistung aus der Lenovo Legion Go herausholen.

Eine vielseitige Handheld-Konsole

Angetrieben wird der Handheld von einem AMD Ryzen Z1 Extreme Prozessor. Dieser besitzt beachtliche Werte von 3,30 GHz bis zu 5,10 GHz. Durch den Arbeitsspeicher von 16 GB LPDDR5X-7500MH wird euer System richtig stark aufgewertet, um schnell sämtliche Prozesse abzuwickeln. Obendrein sorgt eine 512GB Gen4-SSD für eine hervorragende Synergie.

Die Konsole wird mit Windows 11 vorinstalliert geliefert, was euch Zugriff auf die neuesten Funktionen und Verbesserungen des Betriebssystems bietet. Zusätzlich erhaltet ihr einen Carry Bag, um eure Konsole sicher zu transportieren, sowie einen geschenkten 3-monatigen Xbox Game Pass Ultimate, der euch Zugriff hunderte von Spielen ermöglicht. Unter anderem könnt ihr starke Werke wie Lies of P oder Diablo IV spielen.

