Es ist Zeit, sich der Herausforderung zu stellen: Dark Souls Trilogie jetzt zum Schnäppchenpreis bei Amazon holen

Die Trilogie ist eine Reihe von actionreichen Rollenspielen, die für ihre herausfordernde Schwierigkeit, tiefgründige Lore und atmosphärische Spielwelt bekannt sind. Viele Referenzen werden häufig zum legendären Manga Berserk gezogen, da ähnliche Monster in der Welt von Dark Souls auftauchen. Stellt euch der absoluten Herausforderung und genießt den wohlverdienten Geschmack des Sieges, wenn ihr aus eigener Kraft einen schwierigen Gegner bezwingt.

Deswegen ist die Dark Souls Trilogie so legendär

Bei allen drei Teilen bekommt ihr ein knackiges Kampfsystem in Echtzeit serviert, wobei eure Reaktionen ganz klar für den Sieg entscheidend sind. Ihr habt nur begrenzte Ausdauer und könnt nicht unendlich ausweichen. Außerdem müsst ihr stets auf euer Gewicht achten, was bei allen Teilen wichtig ist. Seid ihr zu schwer, seid ihr selbstverständlich ein leichtes Ziel.

Ihr könnt euch auch vermehrt aufs Blocken mit dem Schild konzentrieren, was eine gute Alternative zum Ausweichen darstellt.

Was die Trilogie noch auszeichnet, ist die Vielfalt an Rollenspiel-Mechaniken. Ihr könnt euch zwischen etlichen Waffen, Rüstungen und Fähigkeiten entscheiden, und alles nutzen, was diese Spiele hergeben.

Die Dark Souls Trilogie ist zauberhaft und düster zugleich

Damals hat mich die kryptische Erzählweise abgeschreckt. Ihr müsst nämlich genau aufpassen und könnt sogar einige Situationen in dieser Welt je nach eurer Entscheidung beeinflussen. Der Kern liegt allerdings in der Herausforderung. Selbst normale Gegner haben es meistens in sich und lassen euch nicht so einfach vorankommen.

Jedes Spiel weist natürlich ein paar kleine Unterschiede auf. Im ersten Teil könnt ihr sogar die Rüstungen verstärken, was einen unglaublichen Vorteil darstellt und im zweiten Teil ist kein unendliches Leveln möglich, da die Gegner in den Arealen irgendwann verschwinden. Der dritte Teil ist noch etwas schneller und ähnelt erinnert vom Kampfsystem etwas mehr an Bloodborne.

Stellt euch vielen Gefahren

Pro Heftige Herausforderungen mit reaktionsschnellen Bossen und ausgeklügeltes Kampfsystem

Interessante Vielfalt an Fähigkeiten und Gameplay-Elementen

Kryptische und spannende Hintergrundgeschichte Contra Keine ausführliche Story mit vielen Entscheidungen wie in The Witcher 3

Nicht für Casual-Gamer geeignet

