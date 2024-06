Mit diesem Gaming-PC könnt ihr die nächste Grafikkarten-Generation locker überspringen und ihr spart euch fast 700€

Ihr habt keine Geduld mehr und wollt endlich in höchster Qualität spielen? Dann schnappt euch diesen Gaming-PC im Saturn-Angebot.

Die nächste Generation lässt nicht mehr lange auf sich warten, lohnt sich da noch ein PC mit der aktuellen Leistung? Nun, es kommt darauf an, worauf ihr wert legt. Fakt ist, dass dieses Monstrum mit der RTX 4070 Ti Super euch viele Jahre in einer gestochen scharfen WQHD-Auflösung unterhalten wird. Die Raytracing-Kerne von Nvidia haben es in sich und liefern euch bei Blockbuster-Spielen wie Cyberpunk 2077 oder Alan Wake 2 die höchste Qualität. Also genießt es jetzt und überspringt einfach die nächste Generation.

Pro und Contra im Blick

Pro Fantastische RTX-Kern-Power

DLSS von Nividia

16GB Grafikspeicher

Schnelle Ryzen-CPU

2TB Speicher

Windows 11 Home vorinstalliert

Zukunftssicher für WQHD-Gaming Contra Nur DDR4-RAM

Ein Gaming-PC mit attraktiven Vorzügen

Zunächst solltet ihr wissen, dass nicht nur die grafische Leistung des PCs fantastisch ist. Der AMD Ryzen 7 5700X Prozessor hat nämlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Mit 8 Kernen und 16 Threads beschert er euch eine niveauvolle Rechenleistung. Dies reicht locker für Gaming, Content-Erstellung und Multitasking aus.

Ein Gaming-PC mit starken Komponenten

Der 32GB große Arbeitsspeicher setzt zwar noch auf die DDR4-Technologie, aber ich kann euch in dieser Hinsicht beruhigen. Diese Technologie reicht fürs Gaming immer noch vollkommen aus. Wenn ihr aber prinzipiell einen Creator-PC braucht, würde ich euch einen mit DDR5-RAM empfehlen, um allerlei Prozesse effizienter und schneller abzuarbeiten. Ansonsten braucht ihr euch für die nächsten Jahre keine Sorgen zu machen, wenn ihr euch fortwährend aufs Gaming konzentriert. Ich selbst verwende übrigens auch noch DDR4-RAM-Sticks.

Eine tolle Zusammenstellung

Die 2TB SSD bietet euch fürs Erste mehr als genug Kapazität, um allerlei Spiele, Dateien, Bilder, Videos oder sonstige Inhalte auf eurem zukünftigen PC festzuhalten. Außerdem profitiert ihr von schnellen Ladezeiten und beachtlichen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten.

um allerlei Spiele, Dateien, Bilder, Videos oder sonstige Inhalte auf eurem zukünftigen PC festzuhalten. Außerdem profitiert ihr von schnellen Ladezeiten und beachtlichen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Nun kommen wir zum größten Pluspunkt. Die NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super, eine Grafikkarte, die ohnegleichen ist. Der 16GB Grafikspeicher reicht für aktuelle Spiele in einer 4K-Auflösung problemlos aus. Diese Grafikkarte ist sogar ein wenig stärker als meine tolle RTX 3090, außer in der Speichergröße. Wenn ihr momentan noch in einer FHD-Auflösung durch sämtliche Spielwelten tollt, würde ich euch ein Upgrade für eine WQHD-Auflösung raten. Warum keine 4K-Auflösung? Mit einer WQHD-Auflösung seid ihr deutlich länger zukunftssicher und erreicht viel mehr Bildraten.

Die NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super, eine Grafikkarte, die ohnegleichen ist. Der 16GB Grafikspeicher reicht für aktuelle Spiele in einer 4K-Auflösung problemlos aus. Diese Grafikkarte ist sogar ein wenig stärker als meine tolle RTX 3090, außer in der Speichergröße. Wenn ihr momentan noch in einer FHD-Auflösung durch sämtliche Spielwelten tollt, würde ich euch ein Upgrade für eine WQHD-Auflösung raten. Warum keine 4K-Auflösung? Mit einer WQHD-Auflösung seid ihr deutlich länger zukunftssicher und erreicht viel mehr Bildraten. Windows 11 Home (64 Bit) ist sogar mit von der Partie und gleich vorinstalliert, weswegen ihr euch in dieser Hinsicht ein wenig Zeit erspart. Mit dieser Version habt ihr etliche Jahre Ruhe und profitiert von der aktuellen Optimierung seitens Microsoft.

Weitere Angebote

Ihr sucht regelmäßig nach neuen Angeboten? Dann riskiert einen Blick auf unsere Deals-Seite. Hier findet ihr vorwiegend starke Gaming-Komponenten wie Mainboards, Grafikkarten, SSDs oder Festplatten. Es gibt auch gelegentlich andere interessante Dinge wie besonders günstige Smartwatches oder Handys. Schaut also ruhig öfter vorbei.